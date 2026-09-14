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https://sputnik-georgia.ru/20260914/voennoe-prestuplenie---mid-rf-ob-udarakh-vsu-po-medikam-300595569.html
Военное преступление - МИД РФ об ударах ВСУ по медикам
Военное преступление - МИД РФ об ударах ВСУ по медикам
Sputnik Грузия
Пострадали более 100 сотрудников российских медицинских учреждений 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T13:15+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Атаки украинских военных на медицинских работников представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права и могут квалифицироваться как военное преступление, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.По его словам, с начала года в результате, как он утверждает, преднамеренных ударов украинской стороны пострадали более 100 сотрудников российских медицинских учреждений. Мирошник подчеркнул, что нормы международного гуманитарного права предусматривают особую защиту медицинского персонала, который не должен становиться объектом нападения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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россия, в мире, украина, обострение ситуации вокруг украины, политика
россия, в мире, украина, обострение ситуации вокруг украины, политика

Военное преступление - МИД РФ об ударах ВСУ по медикам

13:15 14.09.2026 (обновлено: 18:01 14.09.2026)
© photo: Sputnik / Alexey Nikolskiy / Перейти в фотобанкПосол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2026
© photo: Sputnik / Alexey Nikolskiy
/
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Пострадали более 100 сотрудников российских медицинских учреждений
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Атаки украинских военных на медицинских работников представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права и могут квалифицироваться как военное преступление, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.
По его словам, с начала года в результате, как он утверждает, преднамеренных ударов украинской стороны пострадали более 100 сотрудников российских медицинских учреждений. Мирошник подчеркнул, что нормы международного гуманитарного права предусматривают особую защиту медицинского персонала, который не должен становиться объектом нападения.
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