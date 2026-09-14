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Второй шанс начался: абитуриенты могут повторно поступить в вузы Грузии
Второй шанс начался: абитуриенты могут повторно поступить в вузы Грузии
Sputnik Грузия
Неправильный выбор программ и высокая конкуренция оставили за бортом университетов почти 2 тысячи абитуриентов 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T10:51+0400
2026-09-14T10:51+0400
2026-09-14T11:17+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. 14 сентября с 11:00 начинается дополнительный этап зачисления абитуриентов в вузы, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок Грузии.Почти 2 тысячи абитуриентов по распоряжению премьер-министра Ираклия Кобахидзе получили возможность повторного зачисления в вузы. Как заявили в Минобразования, абитуриенты не смогли поступить в вузы во время основного этапа ЕНЭ из-за неправильного выбора программ и высокой конкуренции.На этот раз абитуриенты смогут выбрать любое количество желаемых образовательных программ.Участвовать в дополнительном зачислении могут те из них, кто преодолел минимальный порог по всем предметам, но не получил права на зачисление. Также зарегистрироваться смогут те, кто не преодолел порог по всем предметам для вузов, но преодолел установленный порог для профессиональных образовательных программ.Для выбора программ необходимо зайти на регистрационный портал NAEC, выбрать "Единые национальные экзамены – вторичное зачисление", авторизоваться с помощью личного номера и ранее созданного пароля.При выборе программ абитуриентам советуют учитывать минимальные пороги по предметам, количество свободных мест, стоимость обучения и город.Список доступных программ и количество мест опубликованы в обновленном электронном "Справочнике для абитуриентов".Всего экзамены сдавали 39 689 абитуриентов, из которых 3 744 не сдали экзамены, 1 795 не поступили из-за высокой конкуренции, 17 862 поступили в государственные вузы на программы бакалавриата, 1 322 – в профтехучилища, а 1 495 – на программу, предназначенную для этнических меньшинств. Остальные поступили в частные вузы и будут учиться платно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, образование, министерство образования и науки грузии, образование, образование в грузии
грузия, общество, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, образование, министерство образования и науки грузии, образование, образование в грузии
Второй шанс начался: абитуриенты могут повторно поступить в вузы Грузии
10:51 14.09.2026 (обновлено: 11:17 14.09.2026)
Неправильный выбор программ и высокая конкуренция оставили за бортом университетов почти 2 тысячи абитуриентов
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. 14 сентября с 11:00 начинается дополнительный этап зачисления абитуриентов в вузы, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок Грузии.
Почти 2 тысячи абитуриентов по распоряжению премьер-министра Ираклия Кобахидзе получили возможность повторного зачисления в вузы. Как заявили в Минобразования, абитуриенты не смогли поступить в вузы во время основного этапа ЕНЭ из-за неправильного выбора программ и высокой конкуренции.
На этот раз абитуриенты смогут выбрать любое количество желаемых образовательных программ.
Участвовать в дополнительном зачислении могут те из них, кто преодолел минимальный порог по всем предметам, но не получил права на зачисление. Также зарегистрироваться смогут те, кто не преодолел порог по всем предметам для вузов, но преодолел установленный порог для профессиональных образовательных программ.
Для выбора программ необходимо зайти на регистрационный портал NAEC, выбрать "Единые национальные экзамены – вторичное зачисление", авторизоваться с помощью личного номера и ранее созданного пароля.
При выборе программ абитуриентам советуют учитывать минимальные пороги по предметам, количество свободных мест, стоимость обучения и город.
Список доступных программ и количество мест опубликованы в обновленном электронном "Справочнике для абитуриентов".
Всего экзамены сдавали 39 689 абитуриентов, из которых 3 744 не сдали экзамены, 1 795 не поступили из-за высокой конкуренции, 17 862 поступили в государственные вузы на программы бакалавриата, 1 322 – в профтехучилища, а 1 495 – на программу, предназначенную для этнических меньшинств. Остальные поступили в частные вузы и будут учиться платно.