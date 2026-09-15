https://sputnik-georgia.ru/20260915/300610751.html

От нарядов до эмоций: В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии "Эмми"

От нарядов до эмоций: В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии "Эмми"

Sputnik Грузия

В Лос-Анджелесе состоялась 78-я церемония вручения главной мировой телевизионной премии "Эмми-2026" 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T13:55+0400

2026-09-15T13:55+0400

2026-09-15T17:08+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

новости

в мире

лос-анджелес

николь кидман

селена гомес

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0f/300610930_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_53de5067e71fbe86258dde8b4d9290d6.jpg

Вечером 14 сентября мероприятие собрало самых ярких звезд кино и телевидения, а роль ведущей торжества впервые исполнила звезда сериала "Закон и порядок" Маришка Харгитей. Церемония, ход которой освещали международные агентства Reuters и Associated Press, вошла в историю благодаря целому ряду значимых рекордов, трогательным трибьютам и яркому дефиле на красной дорожке.

лос-анджелес

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, новости, в мире, лос-анджелес, николь кидман, селена гомес