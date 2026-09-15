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От нарядов до эмоций: В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии "Эмми"
От нарядов до эмоций: В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии "Эмми"
Sputnik Грузия
В Лос-Анджелесе состоялась 78-я церемония вручения главной мировой телевизионной премии "Эмми-2026" 15.09.2026, Sputnik Грузия
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Вечером 14 сентября мероприятие собрало самых ярких звезд кино и телевидения, а роль ведущей торжества впервые исполнила звезда сериала "Закон и порядок" Маришка Харгитей. Церемония, ход которой освещали международные агентства Reuters и Associated Press, вошла в историю благодаря целому ряду значимых рекордов, трогательным трибьютам и яркому дефиле на красной дорожке.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, новости, в мире, лос-анджелес, николь кидман, селена гомес

От нарядов до эмоций: В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии "Эмми"

13:55 15.09.2026 (обновлено: 17:08 15.09.2026)
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В Лос-Анджелесе состоялась 78-я церемония вручения главной мировой телевизионной премии "Эмми-2026"
Вечером 14 сентября мероприятие собрало самых ярких звезд кино и телевидения, а роль ведущей торжества впервые исполнила звезда сериала "Закон и порядок" Маришка Харгитей.
Церемония, ход которой освещали международные агентства Reuters и Associated Press, вошла в историю благодаря целому ряду значимых рекордов, трогательным трибьютам и яркому дефиле на красной дорожке.
© AP Photo / Chris Pizzello

Зрители по всему миру наблюдали за тем, как на одной сцене чествовали опытных титанов экранного искусства и совершенно новые, смелые проекты, которые будут задавать тренды на годы вперед.

Зрители по всему миру наблюдали за тем, как на одной сцене чествовали опытных титанов экранного искусства и совершенно новые, смелые проекты, которые будут задавать тренды на годы вперед. - Sputnik Грузия
1/18
© AP Photo / Chris Pizzello

Зрители по всему миру наблюдали за тем, как на одной сцене чествовали опытных титанов экранного искусства и совершенно новые, смелые проекты, которые будут задавать тренды на годы вперед.

© AP Photo / Chris Pizzello

Главной сенсацией вечера стал валлийский актер Мэттью Рис, чей триумф уже назвали главным событием телевизионного сезона.

Главной сенсацией вечера стал валлийский актер Мэттью Рис, чей триумф уже назвали главным событием телевизионного сезона. - Sputnik Грузия
2/18
© AP Photo / Chris Pizzello

Главной сенсацией вечера стал валлийский актер Мэттью Рис, чей триумф уже назвали главным событием телевизионного сезона.

© REUTERS Mike Blake

Актер Ноа Уайли позирует с наградами на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе

Актер Ноа Уайли позирует с наградами на 78-й церемонии вручения премии &quot;Эмми&quot; в Лос-Анджелесе - Sputnik Грузия
3/18
© REUTERS Mike Blake

Актер Ноа Уайли позирует с наградами на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Invision/Richard Shotwell

Зендая на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе

Зендая на 78-й церемонии вручения премии &quot;Эмми&quot; в Лос-Анджелесе - Sputnik Грузия
4/18
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell

Зендая на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе

© REUTERS Daniel Cole

Захватывающей частью мероприятия традиционно стало дефиле на красной дорожке, подготовка к которому длилась на протяжении многих месяцев.

Захватывающей частью мероприятия традиционно стало дефиле на красной дорожке, подготовка к которому длилась на протяжении многих месяцев. - Sputnik Грузия
5/18
© REUTERS Daniel Cole

Захватывающей частью мероприятия традиционно стало дефиле на красной дорожке, подготовка к которому длилась на протяжении многих месяцев.

© REUTERS Mike Blake

Эксперты моды отметили самые яркие выходы на красную дорожку.

Эксперты моды отметили самые яркие выходы на красную дорожку. - Sputnik Грузия
6/18
© REUTERS Mike Blake

Эксперты моды отметили самые яркие выходы на красную дорожку.

© REUTERS Daniel Cole

В их числе Николь Кидман, которая выбрала белоснежный наряд Chanel с изысканной отделкой перьями.

В их числе Николь Кидман, которая выбрала белоснежный наряд Chanel с изысканной отделкой перьями. - Sputnik Грузия
7/18
© REUTERS Daniel Cole

В их числе Николь Кидман, которая выбрала белоснежный наряд Chanel с изысканной отделкой перьями.

© AP Photo / Invision for the Television Academy/Jordan Strauss

Дакота Фаннинг сочетала черный корсетный верх с объемной белой юбкой от Carolina Herrera.

Дакота Фаннинг сочетала черный корсетный верх с объемной белой юбкой от Carolina Herrera. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Invision for the Television Academy/Jordan Strauss

Дакота Фаннинг сочетала черный корсетный верх с объемной белой юбкой от Carolina Herrera.

© AP Photo / Invision/Richard Shotwell

Селена Гомес на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

Селена Гомес на 78-й церемонии вручения премии &quot;Эмми&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
9/18
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell

Селена Гомес на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

© REUTERS Mario Anzuoni

Эндрю Рэннеллс и Маришка Харгитей во время выступления на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе

Эндрю Рэннеллс и Маришка Харгитей во время выступления на 78-й церемонии вручения премии &quot;Эмми&quot; в Лос-Анджелесе - Sputnik Грузия
10/18
© REUTERS Mario Anzuoni

Эндрю Рэннеллс и Маришка Харгитей во время выступления на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе

© REUTERS Mario Anzuoni

Лауреат премии "Лучшая актриса в драматическом телесериале" Рея Сихорн и лауреат премии "Лучший сценарий драматического телесериала" Винс Гиллиган на официальном приеме Governors Ball после 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

Лауреат премии &quot;Лучшая актриса в драматическом телесериале&quot; Рея Сихорн и лауреат премии &quot;Лучший сценарий драматического телесериала&quot; Винс Гиллиган на официальном приеме Governors Ball после 78-й церемонии вручения премии &quot;Эмми&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
11/18
© REUTERS Mario Anzuoni

Лауреат премии "Лучшая актриса в драматическом телесериале" Рея Сихорн и лауреат премии "Лучший сценарий драматического телесериала" Винс Гиллиган на официальном приеме Governors Ball после 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Chris Pizzello

Ведущая Маришка Харгитей и Тейлор Свифт в скетче по сериалу "Закон и порядок: Спецназ" на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

Ведущая Маришка Харгитей и Тейлор Свифт в скетче по сериалу &quot;Закон и порядок: Спецназ&quot; на 78-й церемонии вручения премии &quot;Эмми&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
12/18
© AP Photo / Chris Pizzello

Ведущая Маришка Харгитей и Тейлор Свифт в скетче по сериалу "Закон и порядок: Спецназ" на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Invision/Richard Shotwell

Элисия Рурбах на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

Элисия Рурбах на 78-й церемонии вручения премии &quot;Эмми&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
13/18
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell

Элисия Рурбах на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

© REUTERS Mario Anzuoni

Ведущая Маришка Харгитей во время выступления на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

Ведущая Маришка Харгитей во время выступления на 78-й церемонии вручения премии &quot;Эмми&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
14/18
© REUTERS Mario Anzuoni

Ведущая Маришка Харгитей во время выступления на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

© REUTERS Caroline Brehman

Американский актер, сценарист, режиссер и комик Билл Посли.

Американский актер, сценарист, режиссер и комик Билл Посли. - Sputnik Грузия
15/18
© REUTERS Caroline Brehman

Американский актер, сценарист, режиссер и комик Билл Посли.

© AP Photo / Chris Pizzello

Вуди Харрельсон и и Мэттью Макконахи вручают награду в категории "Лучший комедийный сериал".

Вуди Харрельсон и и Мэттью Макконахи вручают награду в категории &quot;Лучший комедийный сериал&quot;. - Sputnik Грузия
16/18
© AP Photo / Chris Pizzello

Вуди Харрельсон и и Мэттью Макконахи вручают награду в категории "Лучший комедийный сериал".

© AP Photo / Chris Pizzello

Р. Скотт Геммилл и команда сериала "Питт" получают награду в категории "Лучший драматический сериал" на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

Р. Скотт Геммилл и команда сериала &quot;Питт&quot; получают награду в категории &quot;Лучший драматический сериал&quot; на 78-й церемонии вручения премии &quot;Эмми&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
17/18
© AP Photo / Chris Pizzello

Р. Скотт Геммилл и команда сериала "Питт" получают награду в категории "Лучший драматический сериал" на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

© REUTERS Mario Anzuoni

Удостоенный награды в категории "Лучший актер драматического сериала" Ноа Уайли с супругой Сарой Уэллс на официальном приеме Governors Ball после 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе

Удостоенный награды в категории &quot;Лучший актер драматического сериала&quot; Ноа Уайли с супругой Сарой Уэллс на официальном приеме Governors Ball после 78-й церемонии вручения премии &quot;Эмми&quot; в Лос-Анджелесе - Sputnik Грузия
18/18
© REUTERS Mario Anzuoni

Удостоенный награды в категории "Лучший актер драматического сериала" Ноа Уайли с супругой Сарой Уэллс на официальном приеме Governors Ball после 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе

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