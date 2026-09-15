От нарядов до эмоций: В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии "Эмми"
Зрители по всему миру наблюдали за тем, как на одной сцене чествовали опытных титанов экранного искусства и совершенно новые, смелые проекты, которые будут задавать тренды на годы вперед.
Зрители по всему миру наблюдали за тем, как на одной сцене чествовали опытных титанов экранного искусства и совершенно новые, смелые проекты, которые будут задавать тренды на годы вперед.
Главной сенсацией вечера стал валлийский актер Мэттью Рис, чей триумф уже назвали главным событием телевизионного сезона.
Главной сенсацией вечера стал валлийский актер Мэттью Рис, чей триумф уже назвали главным событием телевизионного сезона.
Актер Ноа Уайли позирует с наградами на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
Актер Ноа Уайли позирует с наградами на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
Зендая на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
Зендая на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
Захватывающей частью мероприятия традиционно стало дефиле на красной дорожке, подготовка к которому длилась на протяжении многих месяцев.
Захватывающей частью мероприятия традиционно стало дефиле на красной дорожке, подготовка к которому длилась на протяжении многих месяцев.
Эксперты моды отметили самые яркие выходы на красную дорожку.
Эксперты моды отметили самые яркие выходы на красную дорожку.
В их числе Николь Кидман, которая выбрала белоснежный наряд Chanel с изысканной отделкой перьями.
В их числе Николь Кидман, которая выбрала белоснежный наряд Chanel с изысканной отделкой перьями.
Дакота Фаннинг сочетала черный корсетный верх с объемной белой юбкой от Carolina Herrera.
Дакота Фаннинг сочетала черный корсетный верх с объемной белой юбкой от Carolina Herrera.
Селена Гомес на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Селена Гомес на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Эндрю Рэннеллс и Маришка Харгитей во время выступления на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
Эндрю Рэннеллс и Маришка Харгитей во время выступления на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
Лауреат премии "Лучшая актриса в драматическом телесериале" Рея Сихорн и лауреат премии "Лучший сценарий драматического телесериала" Винс Гиллиган на официальном приеме Governors Ball после 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Лауреат премии "Лучшая актриса в драматическом телесериале" Рея Сихорн и лауреат премии "Лучший сценарий драматического телесериала" Винс Гиллиган на официальном приеме Governors Ball после 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Ведущая Маришка Харгитей и Тейлор Свифт в скетче по сериалу "Закон и порядок: Спецназ" на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Ведущая Маришка Харгитей и Тейлор Свифт в скетче по сериалу "Закон и порядок: Спецназ" на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Элисия Рурбах на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Элисия Рурбах на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Ведущая Маришка Харгитей во время выступления на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Ведущая Маришка Харгитей во время выступления на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Американский актер, сценарист, режиссер и комик Билл Посли.
Американский актер, сценарист, режиссер и комик Билл Посли.
Вуди Харрельсон и и Мэттью Макконахи вручают награду в категории "Лучший комедийный сериал".
Вуди Харрельсон и и Мэттью Макконахи вручают награду в категории "Лучший комедийный сериал".
Р. Скотт Геммилл и команда сериала "Питт" получают награду в категории "Лучший драматический сериал" на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Р. Скотт Геммилл и команда сериала "Питт" получают награду в категории "Лучший драматический сериал" на 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Удостоенный награды в категории "Лучший актер драматического сериала" Ноа Уайли с супругой Сарой Уэллс на официальном приеме Governors Ball после 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
Удостоенный награды в категории "Лучший актер драматического сериала" Ноа Уайли с супругой Сарой Уэллс на официальном приеме Governors Ball после 78-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе