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Борьба с наркоторговлей в Грузии – на курорте задержаны четыре человека

Борьба с наркоторговлей в Грузии – на курорте задержаны четыре человека

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины арестованным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T21:03+0400

2026-09-15T21:03+0400

2026-09-15T21:03+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Полиция в курортном городе Батуми задержала по обвинению в наркопреступлениях четырех человек, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По данным ведомства, среди задержанных – один гражданин Грузии и три иностранца, чье гражданство не сообщается. Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотиков, а также в культивации конопли. Во время следствия выяснилось, что у одного из обвиняемых в арендованной квартире была устроена специальная теплица для выращивания конопли для реализации. Всего полиция нашла до 4 килограммов этого растения. У остальных задержанных во время обысков съемных квартир и автомобилей полиция обнаружила 25 упаковок мефедрона и 20 упаковок гашиша. Кроме того, были обнаружены средства для расфасовки наркотиков. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики, происшествия, грузия, новости, батуми