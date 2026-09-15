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Борьба с наркоторговлей в Грузии – на курорте задержаны четыре человека
Борьба с наркоторговлей в Грузии – на курорте задержаны четыре человека
Sputnik Грузия
В случае подтверждения вины арестованным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 15.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-15T21:03+0400
2026-09-15T21:03+0400
2026-09-15T21:03+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Полиция в курортном городе Батуми задержала по обвинению в наркопреступлениях четырех человек, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По данным ведомства, среди задержанных – один гражданин Грузии и три иностранца, чье гражданство не сообщается. Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотиков, а также в культивации конопли. Во время следствия выяснилось, что у одного из обвиняемых в арендованной квартире была устроена специальная теплица для выращивания конопли для реализации. Всего полиция нашла до 4 килограммов этого растения. У остальных задержанных во время обысков съемных квартир и автомобилей полиция обнаружила 25 упаковок мефедрона и 20 упаковок гашиша. Кроме того, были обнаружены средства для расфасовки наркотиков. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики, происшествия, грузия, новости, батуми
наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики, происшествия, грузия, новости, батуми
Борьба с наркоторговлей в Грузии – на курорте задержаны четыре человека
В случае подтверждения вины арестованным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Полиция в курортном городе Батуми задержала по обвинению в наркопреступлениях четырех человек, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным ведомства, среди задержанных – один гражданин Грузии и три иностранца, чье гражданство не сообщается. Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотиков, а также в культивации конопли.
Во время следствия выяснилось, что у одного из обвиняемых в арендованной квартире была устроена специальная теплица для выращивания конопли для реализации. Всего полиция нашла до 4 килограммов этого растения.
У остальных задержанных во время обысков съемных квартир и автомобилей полиция обнаружила 25 упаковок мефедрона и 20 упаковок гашиша. Кроме того, были обнаружены средства для расфасовки наркотиков.
В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.