https://sputnik-georgia.ru/20260915/brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-300607513.html
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Смотрите в видео брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе которого она отвечает на вопросы по актуальной проблематике внешней политики 15.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-15T15:04+0400
2026-09-15T15:04+0400
2026-09-15T15:11+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0f/300606266_0:0:2935:1651_1920x0_80_0_0_025ccfa667551ed84023d2490572e6d0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0f/300606266_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f9f55daef9bb77acf8e2b06ba95071cb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии
мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
15:04 15.09.2026 (обновлено: 15:11 15.09.2026)
Смотрите в видео брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе которого она отвечает на вопросы по актуальной проблематике внешней политики