https://sputnik-georgia.ru/20260915/gruzinskaya-mechta-obratitsya-v-sud-s-iskom-o-zaprete-partii-gakhariya--za-gruziyu-300603284.html

"Грузинская мечта" обратится в суд с иском о запрете партии "Гахария – за Грузию"

"Грузинская мечта" обратится в суд с иском о запрете партии "Гахария – за Грузию"

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" представит в Конституционный суд новый иск о запрете оппозиционной партии экс-премьера Георгия... 15.09.2026, Sputnik Грузия

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2026-09-15T12:47+0400

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новости

георгий гахария

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" представит в Конституционный суд новый иск о запрете оппозиционной партии экс-премьера Георгия Гахария "Гахария – за Грузию", заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. В ноябре 2025 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подала иск в Конституционный суд против трех оппозиционных партий ("Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия – Лело") и потребовала их упразднения на основании нарушения положений Конституции, касающихся свержения конституционного строя и посягательства на независимость Грузии. Позже к списку оппозиционных партий добавили партию "Федералисты". "На этой неделе в Конституционный суд будет представлен иск, который касается так называемых партий. К этим партиям добавится "Гахария – За Грузию", – сказал Кирцхалия на брифинге. По его словам, партии Гахария дали возможность войти в парламент и участвовать в политическом процессе, несмотря на ее прошлое и сотрудничество с "Национальным движением". Однако, по словам политика, вместо этого члены партии продемонстрировали неуважение к конституционному строю и совершили ряд деструктивных действий. "Не имеет значения ни цвет, ни номер, когда ты служишь той идее, которой служила агентурная сеть коллективного "Нацдвижения". Для нас это равносильно предательству интересов страны", – заявил Кирцхалия. При этом, по его словам, конституционный иск не предусматривает прекращения полномочий депутатов парламента и горсобрания (сакребуло). "В рамках этого иска мы не требуем прекращения полномочий каждого отдельного депутата", – пояснил Кирцхалия. "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение в Конституционный суд с требованием признать партии неконституционными тем, что эти партийные структуры нарушили два пункта Конституции Грузии: Признание партий неконституционными повлечет за собой аннулирование их регистрации в качестве политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занятие политических и государственных должностей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение