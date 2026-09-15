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"Грузинская мечта" обратится в суд с иском о запрете партии "Гахария – за Грузию"
"Грузинская мечта" обратится в суд с иском о запрете партии "Гахария – за Грузию"
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" представит в Конституционный суд новый иск о запрете оппозиционной партии экс-премьера Георгия... 15.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" представит в Конституционный суд новый иск о запрете оппозиционной партии экс-премьера Георгия Гахария "Гахария – за Грузию", заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. В ноябре 2025 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подала иск в Конституционный суд против трех оппозиционных партий ("Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия – Лело") и потребовала их упразднения на основании нарушения положений Конституции, касающихся свержения конституционного строя и посягательства на независимость Грузии. Позже к списку оппозиционных партий добавили партию "Федералисты". "На этой неделе в Конституционный суд будет представлен иск, который касается так называемых партий. К этим партиям добавится "Гахария – За Грузию", – сказал Кирцхалия на брифинге. По его словам, партии Гахария дали возможность войти в парламент и участвовать в политическом процессе, несмотря на ее прошлое и сотрудничество с "Национальным движением". Однако, по словам политика, вместо этого члены партии продемонстрировали неуважение к конституционному строю и совершили ряд деструктивных действий. "Не имеет значения ни цвет, ни номер, когда ты служишь той идее, которой служила агентурная сеть коллективного "Нацдвижения". Для нас это равносильно предательству интересов страны", – заявил Кирцхалия. При этом, по его словам, конституционный иск не предусматривает прекращения полномочий депутатов парламента и горсобрания (сакребуло). "В рамках этого иска мы не требуем прекращения полномочий каждого отдельного депутата", – пояснил Кирцхалия. "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение в Конституционный суд с требованием признать партии неконституционными тем, что эти партийные структуры нарушили два пункта Конституции Грузии: Признание партий неконституционными повлечет за собой аннулирование их регистрации в качестве политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занятие политических и государственных должностей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
политика, грузия, новости, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" представит в Конституционный суд новый иск о запрете оппозиционной партии экс-премьера Георгия Гахария "Гахария – за Грузию", заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.
В ноябре 2025 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подала иск в Конституционный суд против трех оппозиционных партий ("Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия – Лело") и потребовала их упразднения на основании нарушения положений Конституции, касающихся свержения конституционного строя и посягательства на независимость Грузии. Позже к списку оппозиционных партий добавили партию "Федералисты".
"На этой неделе в Конституционный суд будет представлен иск, который касается так называемых партий. К этим партиям добавится "Гахария – За Грузию", – сказал Кирцхалия на брифинге.
По его словам, партии Гахария дали возможность войти в парламент и участвовать в политическом процессе, несмотря на ее прошлое и сотрудничество с "Национальным движением". Однако, по словам политика, вместо этого члены партии продемонстрировали неуважение к конституционному строю и совершили ряд деструктивных действий.
"Не имеет значения ни цвет, ни номер, когда ты служишь той идее, которой служила агентурная сеть коллективного "Нацдвижения". Для нас это равносильно предательству интересов страны", – заявил Кирцхалия.
При этом, по его словам, конституционный иск не предусматривает прекращения полномочий депутатов парламента и горсобрания (сакребуло).
"В рамках этого иска мы не требуем прекращения полномочий каждого отдельного депутата", – пояснил Кирцхалия.
"Грузинская мечта" обосновывает свое обращение в Конституционный суд с требованием признать партии неконституционными тем, что эти партийные структуры нарушили два пункта Конституции Грузии:
Первый
касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". По этой части партиям вменяют как нарушения прав человека в период с 2004 по 2012 год, так и попытки саботировать работу парламента после 2012 года, когда они оказались в оппозиции.
Второй
– "посягательства на независимость Грузии и нарушения территориальной целостности страны". В качестве обоснования приведены события конфликта 2008 года, а также призывы партий открыть "второй фронт" с 2022 года. Кроме того, партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии.
Признание партий неконституционными повлечет за собой аннулирование их регистрации в качестве политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занятие политических и государственных должностей.