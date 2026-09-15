https://sputnik-georgia.ru/20260915/kurs-lari-na-vtornik--26091-gel-300594142.html
Курс лари на вторник – 2,6091 GEL/$
Курс лари на вторник – 2,6091 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару 15.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-15T09:48+0400
2026-09-15T09:48+0400
2026-09-15T09:48+0400
грузия
экономика
тбилиси
сша
лари
лари
курс лари к доллару на сегодня в грузии
колебание курса лари
доллары
доллар
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/06/288297407_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b27df5ca9584d0cf3e07da7c4ff088b5.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 сентября в размере 2,6091 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.
тбилиси
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/06/288297407_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_eb0266b55a121466c55272b6c8e9eef6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, тбилиси, сша, лари, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, колебание курса лари, доллары, доллар, курс доллара, национальный банк грузии
грузия, экономика, тбилиси, сша, лари, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, колебание курса лари, доллары, доллар, курс доллара, национальный банк грузии
Курс лари на вторник – 2,6091 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 сентября в размере 2,6091 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.