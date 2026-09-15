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Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября
Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября
Sputnik Грузия
По словам Захаровой, нынешняя сессия проходит на фоне мировой турбулентности, вызванной попытками Запада помешать утверждению многополярного мироустройства и... 15.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-15T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 сентября отправится в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге."Его рабочий график традиционно получится максимально насыщенным. Центральным элементом станет выступление министра иностранных дел России с трибуны Генассамблеи. Запланировано его выступление на 26 сентября", – сказала Захарова.По словам дипломата, в Нью-Йорке Лавров проведет целый ряд встреч с представителями "дружественных, конструктивно настроенных государств". Кроме того, у главы российского дипведомства запланирована обширная программа многосторонних мероприятий.Захарова отметила, что нынешняя сессия проходит в условиях мировой турбулентности. По ее словам, она обусловлена прежде всего стремлением коллективного Запада помешать утверждению многополярного мироустройства, обострением глобальных вызовов, ростом числа конфликтных очагов и усилением кризисных явлений в мировой экономике.Приоритеты российской делегацииРоссийская делегация сосредоточится на укреплении основ многополярности, построении архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, противодействии колониализму, реформировании глобальной финансовой архитектуры и консолидации усилий в борьбе с терроризмом, сказала дипломат. В числе приоритетов, по словам Захаровой, – недопущение размывания действующих договоренностей в сфере разоружения и развитие равноправного сотрудничества по защите прав человека."Непременно исходим из того, что Всемирная организация, несмотря на регулярную, зачастую справедливую критику в ее адрес, остается безальтернативной и наиболее представительной площадкой для многосторонней дипломатии и коллективного поиска ответов на стоящие перед человечеством вызовы", – подчеркнула дипломат.Ранее Захарова сообщала, что США усложнили процедуру выдачи виз российским официальным делегациям. Теперь документы для поездки в Соединенные Штаты по официальной линии необходимо подавать не позднее чем за два месяца до мероприятия. Москва неоднократно указывала на то, что Вашингтон как страна, где находится штаб-квартира ООН, нарушает свои обязательства, создавая искусственные препятствия для работы российских представителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, сша, екатеринбург, нью-йорк, мария захарова, сергей лавров, оон, мид россии
Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября
16:16 15.09.2026 (обновлено: 16:23 15.09.2026)
По словам Захаровой, нынешняя сессия проходит на фоне мировой турбулентности, вызванной попытками Запада помешать утверждению многополярного мироустройства и ростом числа конфликтных очагов
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 сентября отправится в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
"Его рабочий график традиционно получится максимально насыщенным. Центральным элементом станет выступление министра иностранных дел России с трибуны Генассамблеи. Запланировано его выступление на 26 сентября", – сказала Захарова.
По словам дипломата, в Нью-Йорке Лавров проведет целый ряд встреч с представителями "дружественных, конструктивно настроенных государств". Кроме того, у главы российского дипведомства запланирована обширная программа многосторонних мероприятий.
Захарова отметила, что нынешняя сессия проходит в условиях мировой турбулентности. По ее словам, она обусловлена прежде всего стремлением коллективного Запада помешать утверждению многополярного мироустройства, обострением глобальных вызовов, ростом числа конфликтных очагов и усилением кризисных явлений в мировой экономике.
Приоритеты российской делегации
Российская делегация сосредоточится на укреплении основ многополярности, построении архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, противодействии колониализму, реформировании глобальной финансовой архитектуры и консолидации усилий в борьбе с терроризмом, сказала дипломат. В числе приоритетов, по словам Захаровой, – недопущение размывания действующих договоренностей в сфере разоружения и развитие равноправного сотрудничества по защите прав человека.
"Непременно исходим из того, что Всемирная организация, несмотря на регулярную, зачастую справедливую критику в ее адрес, остается безальтернативной и наиболее представительной площадкой для многосторонней дипломатии и коллективного поиска ответов на стоящие перед человечеством вызовы", – подчеркнула дипломат.
Ранее Захарова сообщала, что США усложнили процедуру выдачи виз российским официальным делегациям. Теперь документы для поездки в Соединенные Штаты по официальной линии необходимо подавать не позднее чем за два месяца до мероприятия. Москва неоднократно указывала на то, что Вашингтон как страна, где находится штаб-квартира ООН, нарушает свои обязательства, создавая искусственные препятствия для работы российских представителей.