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Мария Захарова выступает на открытом диалоге МФМ-2026 в Екатеринбурге
Мария Захарова выступает на открытом диалоге МФМ-2026 в Екатеринбурге
Sputnik Грузия
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге открывает перед гостями из разных стран возможность ближе познакомиться с Россией и проявить себя, об этом... 15.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-15T12:00+0400
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Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем принимают участие 10 тысяч человек из 191 страны.
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мультимедиа, россия, в мире, екатеринбург, мария захарова, мид россии, видео, видео
мультимедиа, россия, в мире, екатеринбург, мария захарова, мид россии, видео, видео
Мария Захарова выступает на открытом диалоге МФМ-2026 в Екатеринбурге
12:00 15.09.2026 (обновлено: 14:30 15.09.2026)
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге открывает перед гостями из разных стран возможность ближе познакомиться с Россией и проявить себя, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем принимают участие 10 тысяч человек из 191 страны.