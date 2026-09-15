https://sputnik-georgia.ru/20260915/mayya-bitadze-kultura--eto-yazyk-na-kotorom-gruziya-govorit-s-mirom-300608196.html

Майя Битадзе: "Культура – это язык, на котором Грузия говорит с миром"

Майя Битадзе: "Культура – это язык, на котором Грузия говорит с миром"

Sputnik Грузия

Пост министра культуры пустовал почти полтора месяца – теперь его заняла бывшая председатель парламентского комитета по охране окружающей среды, пообещавшая... 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T19:00+0400

2026-09-15T19:00+0400

2026-09-15T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Культура Грузии – это не только творчество и наследие, но и часть самобытности и идентичности народа, а также язык, на котором страна говорит со всем миром, заявила Майя Битадзе на брифинге в администрации правительства, где премьер-министр Ираклий Кобахидзе представил ее на новой должности главы Минкульта. До этого Битадзе была депутатом парламента Грузии и занимала пост председателя Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов. "Я прекрасно осознаю степень ответственности, которая лежит на мне как перед командой, так и перед каждым человеком, который создает грузинскую культуру. Культура – это не только творчество и культурное наследие, но и часть самобытности и идентичности нашего народа, а также тот язык, на котором мы должны говорить со всем миром", – сказала Битадзе. По ее словам, новая должность для нее – это большая ответственность и высокая степень доверия. "Хочу поблагодарить всю команду, моих коллег и всех людей, вместе с которыми мы много лет служим нашей стране. Я хорошо понимаю, какой большой путь нам предстоит пройти. Надеюсь, что наша работа будет очень успешной, и я достойно оправдаю доверие и ответственность, которые возложила на меня команда", – отметила Битадзе. Должность министра культуры оставалась вакантной с 28 июля 2026 года, после того как пост покинула Тинатин Рухадзе. В заявлении, опубликованном в соцсети, Рухадзе объяснила свое решение ухудшением состояния здоровья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, майя битадзе, грузинская культура, культура, культура, министерство образования, науки, культуры и спорта