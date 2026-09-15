https://sputnik-georgia.ru/20260915/mikanadze-glavnaya-zadacha-shkoly--bezopasnaya-i-sovremennaya-sreda-dlya-kazhdogo-uchenika-300602272.html

Миканадзе: главная задача школы – безопасная и современная среда для каждого ученика

Миканадзе: главная задача школы – безопасная и современная среда для каждого ученика

Sputnik Грузия

Поздравляя школьников с началом учебного года, министр связал все проводимые в последние годы реформы с одной главной целью – созданием безопасной и... 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T10:17+0400

2026-09-15T10:17+0400

2026-09-15T10:35+0400

школа

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министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Главная задача государства обеспечить для каждого ученика безопасную, здоровую и современную образовательную среду, заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе, поздравляя школьников с началом учебного года. В школах Грузии 15 сентября стартовал новый учебный год. Среди главных новшеств – сокращение срока обучения. Школьная программа переходит на 11-летний формат вместо 12-летнего: то есть программа будет завершаться за 10 лет, а с 2027-2028 учебного года 11-й класс станет репетиториумом и будет посвящен подготовке к Единым национальным экзаменам. "Наша главная задача – обеспечить для каждого ученика безопасную, здоровую и современную образовательную среду", – сказал Миканадзе. По его словам, именно этой цели служат реформа общего образования и каждая инициатива, реализованная в последние годы. Миканадзе также отметил, что школа – это место, где дети делают первые шаги в будущее и вместе с получением знаний учатся уважать друг друга, дружить, быть ответственными и верить в собственные возможности. "Особенно поздравляю наших первоклассников, которые сегодня впервые переступят порог школы", – добавил Миканадзе. Отдельно министр поблагодарил учителей, директоров школ и сотрудников образовательных учреждений за их работу: "Ваш профессионализм, самоотверженность и ежедневный труд играют важнейшую роль в развитии учащихся и совершенствовании школьной среды". Он также обратился к родителям, подчеркнув значение их участия в школьной жизни. "Благодарю родителей за доверие и поддержку. Ваше участие в школьной жизни и поддержка создают важную основу для успеха ребенка", – отметил Миканадзе. Глава Минобразования выразил надежду, что новый учебный год станет для школьников и студентов началом новых возможностей и достижений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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школа, реформа системы образования в грузии, грузия, новости, общество, гиви миканадзе, образование, образование, система образования, министерство образования и науки грузии