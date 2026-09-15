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Москва и Киев готовятся к новым обменам военнопленными
Москва и Киев готовятся к новым обменам военнопленными
Sputnik Грузия
Однако даты предстоящего обмена пленными в настоящее время не известны 15.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-15T16:22+0400
2026-09-15T16:22+0400
2026-09-15T16:35+0400
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россия
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Россия и Украина готовятся к очередным обменам военнопленными, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. "Мы готовимся к новым обменам. Не будем этого скрывать", – подчеркнула омбудсмен. Отвечая на вопрос журналистов, она уточнила, что переговоры о новых обменах попавшими в плен военными РФ и Украины находятся на самом активном этапе. Однако точные даты Лантратова пока не называет. "Планируем. По дате пока не можем сказать", – отметила уполномоченный по правам человека. Международный фестиваль молодежи проходит 11–17 сентября в Екатеринбурге. Участие в форуме примут 10 тысяч человек из 191 страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, екатеринбург, москва
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, екатеринбург, москва
Москва и Киев готовятся к новым обменам военнопленными
16:22 15.09.2026 (обновлено: 16:35 15.09.2026)
Однако даты предстоящего обмена пленными в настоящее время не известны
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Россия и Украина готовятся к очередным обменам военнопленными, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
"Мы готовимся к новым обменам. Не будем этого скрывать", – подчеркнула омбудсмен.
Отвечая на вопрос журналистов, она уточнила, что переговоры о новых обменах попавшими в плен военными РФ и Украины находятся на самом активном этапе. Однако точные даты Лантратова пока не называет.
"Планируем. По дате пока не можем сказать", – отметила уполномоченный по правам человека.
Международный фестиваль молодежи проходит 11–17 сентября в Екатеринбурге. Участие в форуме примут 10 тысяч человек из 191 страны.