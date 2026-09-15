https://sputnik-georgia.ru/20260915/moskva-i-kiev-gotovyatsya-k-novym-obmenam-voennoplennymi-300609865.html

Москва и Киев готовятся к новым обменам военнопленными

Москва и Киев готовятся к новым обменам военнопленными

Sputnik Грузия

Однако даты предстоящего обмена пленными в настоящее время не известны 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T16:22+0400

2026-09-15T16:22+0400

2026-09-15T16:35+0400

украина

обострение ситуации вокруг украины

россия

екатеринбург

москва

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Россия и Украина готовятся к очередным обменам военнопленными, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. "Мы готовимся к новым обменам. Не будем этого скрывать", – подчеркнула омбудсмен. Отвечая на вопрос журналистов, она уточнила, что переговоры о новых обменах попавшими в плен военными РФ и Украины находятся на самом активном этапе. Однако точные даты Лантратова пока не называет. "Планируем. По дате пока не можем сказать", – отметила уполномоченный по правам человека. Международный фестиваль молодежи проходит 11–17 сентября в Екатеринбурге. Участие в форуме примут 10 тысяч человек из 191 страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, екатеринбург, москва