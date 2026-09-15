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На сколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

На сколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

В страну импортировали продукцию на 12,5 миллиарда долларов 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T13:46+0400

2026-09-15T13:46+0400

2026-09-15T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2026 года вырос на 8,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 18 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 12,5 миллиарда долларов, что на 3,3% больше, чем в январе-августе 2025 года.Экспорт составил 5,4 миллиарда долларов – это на 22,1% больше по сравнению с восемью месяцами 2025 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 7,1 миллиарда долларов, что на 7,6% меньше аналогичного показателя прошлого года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). При этом экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом.В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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