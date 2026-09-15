https://sputnik-georgia.ru/20260915/premer-gruzii-nasha-tsel--presech-rusofobiyu-v-zarodyshe--300603074.html

Премьер Грузии: наша цель — пресечь русофобию в зародыше

Премьер Грузии: наша цель — пресечь русофобию в зародыше

Sputnik Грузия

Русофобия, как и любое проявление ксенофобии, не является для грузин органичной, отметил глава правительства 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T11:14+0400

2026-09-15T11:14+0400

2026-09-15T11:14+0400

грузино-российские отношения

новости

грузия

тбилиси

москва

абхазия

ираклий кобахидзе

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295494914_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_593304e5b56093962275ac13de620524.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Наша цель — пресечь русофобию в зародыше, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в дебатах на передаче "Рустави 2".Ранее власти Грузии заявили, что "глубинное государство" разработало новый план по искусственному разжиганию русофобии в Грузии с использованием собственной агентуры. По словам главы правительства, ксенофобия в целом и русофобия в частности — это самое "мрачное явление, которое может себе представить человек"."Мы не должны убивать само понятие "русофобии", мы должны искоренить русофобию в Грузии на корню. Русофобия, как и любое проявление ксенофобии, не является для грузин органичной. Исторически мы славимся своим гостеприимством, толерантным отношением к иностранцам", — сказал Кобахидзе.При этом, комментируя вопрос о проявлении русофобии Грузии, премьер отметил, что при проявлении своего отношения важно различать государство и нацию."Следует очень просто различать отношение к государству и отношение к народу и нации. Одно – русофобия, а другое – антироссийские настроения. Но под антироссийскими мы подразумеваем отношение к государству, а не к народу", — сказал Кобахидзе. По его словам, населению сейчас внедряют подмену понятий и подсовывают в виде русофобии, – это перенос политики на отношение к народу. Премьер-министр подчеркнул, Грузия пережила много боли из-за политики России, но это не должно сказаться на отношении к народу. "В Грузии тоже много хороших и плохих людей, все народы состоят и из таких людей" — отметил Кобахидзе. В то же время премьер-министр добавил, что политика Грузии в отношении России останется неизменной — прагматичной и одновременно принципиальной.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что русофобия не свойственна грузинскому обществу, а антироссийские настроения в стране искусственно раздуваются внешними силами. На этом фоне СГБ начала расследование по статье о саботаже в связи с информационной кампанией против российских туристов, которая, по версии ведомства, ведется из-за пределов Грузии. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров. Власти Грузии называют единственным условием начала восстановления отношений с Россией вопрос территориальной целостности, поддерживая с Россией торговые отношения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

москва

абхазия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузино-российские отношения, новости, грузия, тбилиси, москва, абхазия, ираклий кобахидзе, сгб