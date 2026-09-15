https://sputnik-georgia.ru/20260915/premer-gruzii-nasha-tsel--presech-rusofobiyu-v-zarodyshe--300603074.html
Премьер Грузии: наша цель — пресечь русофобию в зародыше
Премьер Грузии: наша цель — пресечь русофобию в зародыше
Sputnik Грузия
Русофобия, как и любое проявление ксенофобии, не является для грузин органичной, отметил глава правительства 15.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-15T11:14+0400
2026-09-15T11:14+0400
2026-09-15T11:14+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Наша цель — пресечь русофобию в зародыше, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в дебатах на передаче "Рустави 2".Ранее власти Грузии заявили, что "глубинное государство" разработало новый план по искусственному разжиганию русофобии в Грузии с использованием собственной агентуры. По словам главы правительства, ксенофобия в целом и русофобия в частности — это самое "мрачное явление, которое может себе представить человек"."Мы не должны убивать само понятие "русофобии", мы должны искоренить русофобию в Грузии на корню. Русофобия, как и любое проявление ксенофобии, не является для грузин органичной. Исторически мы славимся своим гостеприимством, толерантным отношением к иностранцам", — сказал Кобахидзе.При этом, комментируя вопрос о проявлении русофобии Грузии, премьер отметил, что при проявлении своего отношения важно различать государство и нацию."Следует очень просто различать отношение к государству и отношение к народу и нации. Одно – русофобия, а другое – антироссийские настроения. Но под антироссийскими мы подразумеваем отношение к государству, а не к народу", — сказал Кобахидзе. По его словам, населению сейчас внедряют подмену понятий и подсовывают в виде русофобии, – это перенос политики на отношение к народу. Премьер-министр подчеркнул, Грузия пережила много боли из-за политики России, но это не должно сказаться на отношении к народу. "В Грузии тоже много хороших и плохих людей, все народы состоят и из таких людей" — отметил Кобахидзе. В то же время премьер-министр добавил, что политика Грузии в отношении России останется неизменной — прагматичной и одновременно принципиальной.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что русофобия не свойственна грузинскому обществу, а антироссийские настроения в стране искусственно раздуваются внешними силами. На этом фоне СГБ начала расследование по статье о саботаже в связи с информационной кампанией против российских туристов, которая, по версии ведомства, ведется из-за пределов Грузии. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров. Власти Грузии называют единственным условием начала восстановления отношений с Россией вопрос территориальной целостности, поддерживая с Россией торговые отношения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузино-российские отношения, новости, грузия, тбилиси, москва, абхазия, ираклий кобахидзе, сгб
грузино-российские отношения, новости, грузия, тбилиси, москва, абхазия, ираклий кобахидзе, сгб
Премьер Грузии: наша цель — пресечь русофобию в зародыше
Русофобия, как и любое проявление ксенофобии, не является для грузин органичной, отметил глава правительства
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Наша цель — пресечь русофобию в зародыше, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в дебатах на передаче "Рустави 2".
Ранее власти Грузии заявили, что "глубинное государство" разработало новый план по искусственному разжиганию русофобии в Грузии с использованием собственной агентуры. По словам главы правительства, ксенофобия в целом и русофобия в частности — это самое "мрачное явление, которое может себе представить человек".
"Мы не должны убивать само понятие "русофобии", мы должны искоренить русофобию в Грузии на корню. Русофобия, как и любое проявление ксенофобии, не является для грузин органичной. Исторически мы славимся своим гостеприимством, толерантным отношением к иностранцам", — сказал Кобахидзе.
При этом, комментируя вопрос о проявлении русофобии Грузии, премьер отметил, что при проявлении своего отношения важно различать государство и нацию.
"Следует очень просто различать отношение к государству и отношение к народу и нации. Одно – русофобия, а другое – антироссийские настроения. Но под антироссийскими мы подразумеваем отношение к государству, а не к народу", — сказал Кобахидзе.
По его словам, населению сейчас внедряют подмену понятий и подсовывают в виде русофобии, – это перенос политики на отношение к народу.
Премьер-министр подчеркнул, Грузия пережила много боли из-за политики России, но это не должно сказаться на отношении к народу. "В Грузии тоже много хороших и плохих людей, все народы состоят и из таких людей" — отметил Кобахидзе.
В то же время премьер-министр добавил, что политика Грузии в отношении России останется неизменной — прагматичной и одновременно принципиальной.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что русофобия не свойственна грузинскому обществу, а антироссийские настроения в стране искусственно раздуваются внешними силами.
На этом фоне СГБ начала расследование по статье о саботаже в связи с информационной кампанией против российских туристов, которая, по версии ведомства, ведется из-за пределов Грузии.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров. Власти Грузии называют единственным условием начала восстановления отношений с Россией вопрос территориальной целостности, поддерживая с Россией торговые отношения.