https://sputnik-georgia.ru/20260915/reforma-naloga-na-imuschestvo-v-gruzii-limit-v-40-tysyach-lari-otmenyaetsya-300603869.html

Реформа налога на имущество в Грузии: лимит в 40 тысяч лари отменяется

Реформа налога на имущество в Грузии: лимит в 40 тысяч лари отменяется

Sputnik Грузия

Законодательное изменение вступит в силу с 1 октября 2026 года 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T14:45+0400

2026-09-15T14:45+0400

2026-09-15T14:45+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Налог на имущество в Грузии будут платить только физические лица с доходов от 100 тысяч лари, а не с 40 тысяч, как было ранее, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Парламент Грузии примет законодательную инициативу об изменении размера действующего налогового порога в ускоренном порядке. "81 тысяча человек освобождается от налога на имущество. Лимит в 40 тысяч лари отменяется. Налог на имущество будут платить только граждане с доходом более 100 тысяч лари", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети. По его словам, законодательное изменение вступит в силу с 1 октября 2026 года и затронет также декларации по имуществу, заполняемые в текущем году. На сегодняшний день налогом на имущество облагаются те, чей годовой доход превышает 40 тысяч лари. Сюда входит и доход членов семьи, проживающих с налогоплательщиком вместе на постоянной основе. Оплата производится ежегодно, до 15 ноября. Семьей по законодательству Грузии считается: супруг, несовершеннолетние дети, а также родители, бабушки, дедушки, внуки, братья, сестры, которые проживают с лицом, заполняющим декларацию. При этом доходом считается любой доход и прибыль, полученная семьей за год, в том числе от бизнеса, переводов и зарплаты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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налоги, грузия, новости, экономика, шалва папуашвили, общество