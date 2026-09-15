https://sputnik-georgia.ru/20260915/rossiya-vsegda-gotova-k-peregovoram-po-ukraine--lavrov-300610020.html

Россия всегда готова к переговорам по Украине – Лавров

Россия всегда готова к переговорам по Украине – Лавров

Sputnik Грузия

Лавров подтвердил стремление России положить конец конфликту на Украине 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T17:07+0400

2026-09-15T17:07+0400

2026-09-15T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. РФ никогда не стремилась к затягиванию урегулирования украинского конфликта, не старалась его усложнить и всегда готова сесть за стол переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российского дипведомства во вторник выступает с речью на "круглом столе" с участием иностранных дипломатов и представителей международных организаций. Комментируя перспективы продолжения переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, Лавров подчеркнул, что Россия стремится завершить конфликт. По словам министра, Москва никогда не пыталась затянуть или усложнить процесс мирного урегулирования. "Мы всегда готовы к переговорам. Мы никогда эти переговоры не затягивали и не пытались их осложнять", – сказал Лавров. Он также обратил внимание, что Россия в самом начале проведения специальной военной операции объявила поставленные перед ней задачи и ни разу не меняла своей позиции. При этом глава дипведомства РФ отметил, что конфликт уже давно можно было завершить, если бы американская сторона, которая оказывала посреднические услуги в формате трехсторонних переговоров между Россией и Украиной, не отошла от достигнутых на саммите в Анкоридже договоренностей. "Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы Европа не оттянула (США – Sputnik) от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это очевидный факт. Поэтому делайте выводы сами", – подчеркнул Лавров. При этом Лавров подтвердил стремление России положить конец конфликту на Украине, а также подчеркнул ценность усилий посредников в этом процессе. "Мы хотим этот конфликт завершить и ценим желание наших друзей оказать в этом содействие", – сказал Лавров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, сергей лавров, москва, в мире, политика, россия