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Ртвели-2026: сколько винограда переработали винные заводы

Ртвели-2026: сколько винограда переработали винные заводы

Sputnik Грузия

Цена на виноград будет полностью зависеть от его качества 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T16:50+0400

2026-09-15T16:50+0400

2026-09-15T16:50+0400

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виноград

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к этому времени переработали до 6 тысяч тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина.Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – в первых числах сентября, а завершается в горных регионах страны, в том числе в Рача – на родине легендарной "Хванчкары".К этому времени сбор винограда активно проходит в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги.В 2026 году цена на виноград будет полностью зависеть от его качества. Вместо прямого субсидирования государство выступит гарантом закупки излишков: весь объем, который не выкупит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем".Цена на кондиционный и неповрежденный Саперави с сахаристостью не менее 21% составляет 1,50 лари.В случае некондиционного Саперави с сахаристостью от 17 до 21% и/или частично поврежденного винограда цена составит 0,90 лари. Цена Саперави с сахаристостью менее 17% и/или поврежденного винограда определена в размере 0,30 лари.В случае винограда других сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена неповрежденного винограда с сахаристостью не менее 20% составит 1,30 лари.При сахаристости от 17 до 20% цена составит 0,80 лари, а при сахаристости менее 17% – 0,30 лари.В координационном штабе ртвели координируется процесс сдачи винограда. Получить информацию, связанную с ртвели, можно по номерам горячей линии: 1501 и 032 219 37 18.В 2025 году винзаводы Грузии переработали рекордные за последние 30 лет 336 тысяч тонн винограда – на 5% больше, чем в 2024 году. Свой урожай тогда сдали 22 тысячи фермеров, а их совокупный доход составил 475 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, рача, восточная грузия, кахети, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноград, виноделие