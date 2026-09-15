https://sputnik-georgia.ru/20260915/samoe-vysokoe-zdanie-v-gruzii-marketingovaya-kampaniya-trump-tower-300596717.html

Самое высокое здание в Грузии: маркетинговая кампания Trump Tower

Самое высокое здание в Грузии: маркетинговая кампания Trump Tower

Sputnik Грузия

Вскоре будет представлен визуальный проект 70-этажного небоскреба 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T20:08+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Группа грузинских девелоперов на текущей неделе запустит маркетинговую кампанию и представит визуальные проекты 70-этажного небоскреба Trump Tower Tbilisi, который станет самым высоким зданием в стране, говорится в статье The Wall Street Journal.Американское издание WSJ опубликовало статью под заголовком "Новейшее место для Trump Tower: бывшая советская республика, которая сближается с Россией". Проект реализуется в рамках лицензионного соглашения грузинских девелоперов с Trump Organization, подписанного в мае текущего года. Как ранее сообщило американское издание Newsweek, общий объем инвестиций в проект Trump Tower Tbilisi, который должен стать самым высоким зданием в Грузии, составит около двух миллиардов долларов.Как отмечается в статье, Trump Organization не заключала зарубежных сделок во время первого президентского срока Дональда Трампа из-за опасений по поводу конфликта интересов, однако во время второго срока организация сняла это самоограничение.По данным The Wall Street Journal, в прошлом году Дональд Трамп получил 59 миллионов долларов дохода от соглашений о лицензировании недвижимости за рубежом, что превышает 45 миллионов долларов, полученных в 2024 году и в предыдущие годы.В статье отмечается, что среди бывших советских стран Грузия была одним из ближайших партнеров Соединенных Штатов. Отношения ухудшились после того, как правящая партия "Грузинская мечта" подверглась критике со стороны США за принятие законов, которые, по оценке Вашингтона, подавляют инакомыслие, и за шаги в сторону сближения с Россией.Как отмечает издание, администрация Джо Байдена открыто критиковала грузинские власти за отступление от демократических принципов, а после возвращения Дональда Трампа отношения между Тбилиси и Вашингтоном остались прохладными. В частности, госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в прошлом году охарактеризовал правительство Грузии как антиамериканское. При этом реализация проекта принесла финансовую выгоду семье Бидзины Иванишвили, попавшего под санкции США в конце 2024 года.Издание, ссылаясь на данные грузинского государственного реестра, пишет, что застройщики в 2023 году заключили с фондом, связанным с семьей почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, соглашение о покупке земли и договорились позднее выплатить до 85 миллионов долларов.Во сколько обойдется строительство "Башни Трампа" в Тбилиси>>Представитель проекта сообщил изданию, что застройщики выплачивали эту сумму поэтапно, а сделка была полностью оформлена в июле.Как говорится в статье, в прошлом году нью-йоркский девелопер Алекс Сапир встречался с инвесторами в Грузии, а в мае этого года во Флориде грузинские инвесторы подписали соглашение с Эриком Трампом. Издание пишет, что среди грузинских инвесторов был бывший член парламента Грузии Илья Цулайя.Согласно публикации, Илья Цулайя входил в состав делегации, посетившей Вашингтон в прошлом году, которая в ходе переговоров с американскими законодателями и представителями администрации подчеркнула важность отношений между Грузией и Соединенными Штатами.Бывший высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию, что грузинская делегация пыталась дать понять, что заинтересована в улучшении отношений с новой администрацией в Вашингтоне и ослаблении санкций.В 2012 году The Trump Organization объявила о намерении построить Trump Tower в Батуми – 47-этажное здание Trump Riviera совместно с Silk Road Group. Однако проект был отменен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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