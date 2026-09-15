https://sputnik-georgia.ru/20260915/sergey-lavrov-vystupaet-na-kruglom-stole-dlya-moskovskogo-diplomaticheskogo-korpusa-300605836.html

Сергей Лавров выступает на круглом столе для московского дипломатического корпуса

Сергей Лавров выступает на круглом столе для московского дипломатического корпуса

Sputnik Грузия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 13-м круглом столе для представителей московского дипломатического корпуса 15.09.2026, Sputnik Грузия

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Тема встречи – "Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада".

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