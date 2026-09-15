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Сергей Лавров выступает на круглом столе для московского дипломатического корпуса
Сергей Лавров выступает на круглом столе для московского дипломатического корпуса
Sputnik Грузия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 13-м круглом столе для представителей московского дипломатического корпуса 15.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-15T11:08+0400
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мультимедиа, видео, россия, в мире, сергей лавров, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, сергей лавров, видео
Сергей Лавров выступает на круглом столе для московского дипломатического корпуса
11:08 15.09.2026 (обновлено: 14:31 15.09.2026)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 13-м круглом столе для представителей московского дипломатического корпуса
Тема встречи – "Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада".