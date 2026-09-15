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https://sputnik-georgia.ru/20260915/sergey-lavrov-vystupaet-na-kruglom-stole-dlya-moskovskogo-diplomaticheskogo-korpusa-300605836.html
Сергей Лавров выступает на круглом столе для московского дипломатического корпуса
Сергей Лавров выступает на круглом столе для московского дипломатического корпуса
Sputnik Грузия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 13-м круглом столе для представителей московского дипломатического корпуса 15.09.2026, Sputnik Грузия
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Тема встречи – "Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада".
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мультимедиа, видео, россия, в мире, сергей лавров, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, сергей лавров, видео

Сергей Лавров выступает на круглом столе для московского дипломатического корпуса

11:08 15.09.2026 (обновлено: 14:31 15.09.2026)
© video: Sputnik
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 13-м круглом столе для представителей московского дипломатического корпуса
Тема встречи – "Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада".
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