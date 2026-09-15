https://sputnik-georgia.ru/20260915/silnoe-gosudarstvo-sozdaetsya-svobodomyslyaschim-pokoleniem--prezident-gruzii-300615991.html

Сильное государство создается свободомыслящим поколением – президент Грузии

Сильное государство создается свободомыслящим поколением – президент Грузии

Sputnik Грузия

Кавелашвили отметил, что система образования, наряду с возможностями человека, определяет и будущее страны 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T17:52+0400

2026-09-15T17:52+0400

2026-09-15T17:52+0400

школа

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новости

общество

михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил школьников, студентов и педагогов с началом нового учебного года, назвав качественное образование основой для развития сильного и независимого государства. В школах Грузии во вторник, 15 сентября, стартовал новый учебный год. "Сильное и независимое государство создается свободомыслящим, ответственным поколением, которое, вместе с уважением к истории и национальным ценностям своей страны, обладает знаниями, навыками и амбициями, чтобы самим создавать лучшую Грузию, которая достойно ответит на вызовы современности", – заявил Кавелашвили. Президент Грузии отметил, что система образования, наряду с возможностями человека, определяет и будущее страны. "Ответственность нашего государства – дать молодежи возможность получить качественное, фундаментальное образование, реализовать свой потенциал в Грузии и направить полученные знания на благо прогресса страны", – отметил он. Глава государства отдельно обратился к преподавателям, выразив им особую благодарность. По словам президента, именно профессиональные качества педагогов, их ответственность и национальный дух имеют решающее значение для становления подрастающего поколения. В завершение своего обращения он пожелал всем успешного и плодотворного учебного года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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школа, образование, грузия, новости, общество, михаил кавелашвили