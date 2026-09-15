https://sputnik-georgia.ru/20260915/u-gruzii-novyy-ministr-kultury--300603549.html

У Грузии новый министр культуры

У Грузии новый министр культуры

Sputnik Грузия

Как отметил премьер, нового министра культуры отличает добросовестность 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T11:48+0400

2026-09-15T11:48+0400

2026-09-15T14:58+0400

культура

грузия

новости

ираклий кобахидзе

майя битадзе

министерство культуры и охраны памятников грузии

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Новым министром культуры Грузии стала 49-летняя депутат парламента Майя Битадзе, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Должность министра культуры оставалась вакантной с 28 июля 2026 года, после того как пост покинула Тинатин Рухадзе. В заявлении, опубликованном в соцсети, Рухадзе объяснила свое решение ухудшением состояния здоровья."Хочу сообщить, что сегодня госпожа Майя Битадзе назначена министром культуры Грузии. Она не нуждается в особом представлении перед обществом. Подчеркну, что она обладает особым управленческим опытом. На протяжении многих лет она занимала различные высокие должности", – сказал Кобахидзе. С 2020 года Майя Битадзе является депутатом парламента Грузии и председателем парламентского Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов. Она доктор права, ассоциированный профессор Тбилисского государственного университета. Как отметил премьер, нового министра культуры отличает добросовестность – именно это качество, по его словам, стало главным критерием, по которому Битадзе предложили занять пост министра культуры Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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культура, грузия, новости, ираклий кобахидзе, майя битадзе, министерство культуры и охраны памятников грузии