https://sputnik-georgia.ru/20260915/v-gruzii-nazvali-rost-blagosostoyaniya-glavnoy-prichinoy-demograficheskikh-problem-300608948.html

В Грузии назвали рост благосостояния главной причиной демографических проблем

В Грузии назвали рост благосостояния главной причиной демографических проблем

Sputnik Грузия

Спикер парламента сравнил отрицание связи между благосостоянием и рождаемостью с верой в плоскую Землю, но при этом призвал искать дополнительные способы... 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T20:02+0400

2026-09-15T20:02+0400

2026-09-15T20:02+0400

новости

грузия

шалва папуашвили

сакстат

демографическая ситуация в грузии

демография

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0d/300569151_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6bd85c3b0c3b867fd52d3455c0d5e093.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Основной причиной демографических проблем в Грузии является рост благосостояния населения, который в мировой практике, как правило, сопровождается снижением рождаемости, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии с 2020 года. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в период с января по июнь 2026 года в Грузии родилось около 17,5 тысячи детей, в то время как число скончавшихся достигло 22,2 тысячи человек."Не признавать факт, что с ростом благосостояния демографические проблемы в странах обостряются, — это просто не признавать науку и говорить, что Земля плоская. К сожалению, это так. Но проблемы требуют соответствующих ответов", – сказал Папуашвили.По словам спикера, согласно карте рождаемости мира, между социально-экономической ситуацией и рождаемостью существует прямая связь, которая подтверждается демографическими исследованиями."Печально, что одним из факторов, среди прочих, является именно эта связь. Хотя в таком случае следует искать и другие дополнительные способы стимулирования рождаемости", – отметил он.При этом Папуашвили подчеркнул, что правительству следует искать иные способы повышения рождаемости."Прежде всего, количество браков должно быть выше. Здесь тоже есть проблемы. Затем рождаемость и т. д. Мы все согласны с тем, что проблема существует, и что она требует соответствующих мер, которые частично уже приняты. Даже если детсады бесплатные, это один из компонентов решения", – уточнил Папуашвили.По его словам, парламент страны вместе с правительством работает над новыми инициативами для улучшения демографической ситуации.Согласно данным всеобщей переписи населения Грузии, доля детей в возрасте до 14 лет составляет 19,23% от общего числа населения страны, а доля лиц старше 55 лет – 29,53%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, шалва папуашвили, сакстат, демографическая ситуация в грузии, демография