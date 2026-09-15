https://sputnik-georgia.ru/20260915/v-pravitelstve-gruzii-otchitayutsya-o-raskhodakh-na-pokhorony-ilii-ii-300606103.html

В правительстве Грузии отчитаются о расходах на похороны Илии II

В правительстве Грузии отчитаются о расходах на похороны Илии II

Sputnik Грузия

На фоне обвинений в возможной растрате бюджетных средств премьер обратил внимание, что из выделенных 3 миллионов лари было потрачено лишь 722 тысячи 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T15:44+0400

2026-09-15T15:44+0400

2026-09-15T15:44+0400

католикос-патриарх всея грузии шио iii

католикос-патриарх всея грузии илия ii

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/19/298304080_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_ee44dd78ad8274223fe1e2b42d24eaa0.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе пообещал предоставить обществу детальную информацию о произведенных тратах на фоне слухов о возможной растрате средств, выделенных на похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.Вопрос возник после того, как стало известно, что из выделенных правительством 3 миллионов лари было потрачено лишь 722 тысячи. Эта информация вызвала в обществе, в том числе среди оппозиции, разговоры о возможном нецелевом расходовании средств министерствами, отвечавшими за организацию церемонии."По предварительным данным, было выделено около трех миллионов лари, откуда было потрачено только 722 тысячи. Если кто-то и хотел бы украсть деньги, то смог бы освоить и три миллиона. Я подробнее заинтересуюсь вопросом, и мы предоставим детальную информацию обществу", – сказал Кобахидзе. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет, а 22 марта страна простилась с ним в Сионском патриаршем соборе. Для прощания с духовным отцом нации в Грузию прибыло множество церковных делегаций и представителей зарубежных государств. Новым патриархом стал Шио III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

католикос-патриарх всея грузии шио iii, католикос-патриарх всея грузии илия ii, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе