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В правительстве Грузии отчитаются о расходах на похороны Илии II
В правительстве Грузии отчитаются о расходах на похороны Илии II
Sputnik Грузия
На фоне обвинений в возможной растрате бюджетных средств премьер обратил внимание, что из выделенных 3 миллионов лари было потрачено лишь 722 тысячи 15.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-15T15:44+0400
2026-09-15T15:44+0400
2026-09-15T15:44+0400
католикос-патриарх всея грузии шио iii
католикос-патриарх всея грузии илия ii
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе пообещал предоставить обществу детальную информацию о произведенных тратах на фоне слухов о возможной растрате средств, выделенных на похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.Вопрос возник после того, как стало известно, что из выделенных правительством 3 миллионов лари было потрачено лишь 722 тысячи. Эта информация вызвала в обществе, в том числе среди оппозиции, разговоры о возможном нецелевом расходовании средств министерствами, отвечавшими за организацию церемонии."По предварительным данным, было выделено около трех миллионов лари, откуда было потрачено только 722 тысячи. Если кто-то и хотел бы украсть деньги, то смог бы освоить и три миллиона. Я подробнее заинтересуюсь вопросом, и мы предоставим детальную информацию обществу", – сказал Кобахидзе. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет, а 22 марта страна простилась с ним в Сионском патриаршем соборе. Для прощания с духовным отцом нации в Грузию прибыло множество церковных делегаций и представителей зарубежных государств. Новым патриархом стал Шио III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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католикос-патриарх всея грузии шио iii, католикос-патриарх всея грузии илия ii, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе
католикос-патриарх всея грузии шио iii, католикос-патриарх всея грузии илия ii, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе
В правительстве Грузии отчитаются о расходах на похороны Илии II
На фоне обвинений в возможной растрате бюджетных средств премьер обратил внимание, что из выделенных 3 миллионов лари было потрачено лишь 722 тысячи
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе пообещал предоставить обществу детальную информацию о произведенных тратах на фоне слухов о возможной растрате средств, выделенных на похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Вопрос возник после того, как стало известно, что из выделенных правительством 3 миллионов лари было потрачено лишь 722 тысячи. Эта информация вызвала в обществе, в том числе среди оппозиции, разговоры о возможном нецелевом расходовании средств министерствами, отвечавшими за организацию церемонии.
"По предварительным данным, было выделено около трех миллионов лари, откуда было потрачено только 722 тысячи. Если кто-то и хотел бы украсть деньги, то смог бы освоить и три миллиона. Я подробнее заинтересуюсь вопросом, и мы предоставим детальную информацию обществу", – сказал Кобахидзе.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет, а 22 марта страна простилась с ним в Сионском патриаршем соборе. Для прощания с духовным отцом нации в Грузию прибыло множество церковных делегаций и представителей зарубежных государств. Новым патриархом стал Шио III.