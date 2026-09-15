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Взрыв резервуара с углекислым газом в Тбилиси – компания Nova сделала заявление
Взрыв резервуара с углекислым газом в Тбилиси – компания Nova сделала заявление
Sputnik Грузия
Инцидент произошел на проспекте Гурамишвили ночью 15 сентября 15.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-15T10:42+0400
2026-09-15T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В Тбилиси в результате повреждения расположенного на территории предприятия Nova резервуара с углекислым газом была повреждена часть фасада здания, пострадавших нет, говорится в заявлении компании. Инцидент произошел на проспекте Гурамишвили ночью 15 сентября. Вышедшая на грузинский рынок в 2006 году, компания Nova занимается производством, импортом и продажей строительных, кровельных и ремонтных материалов."Сегодня на производственной территории Nova, расположенной на проспекте Гурамишвили, произошел технический инцидент. В результате повреждения резервуара с CO₂, расположенного во дворе предприятия, была повреждена часть фасада здания. В результате инцидента никто не пострадал", – говорится в заявлении. На месте были незамедлительно приняты соответствующие меры безопасности. В настоящее время ситуация находится под контролем, ведется изучение причин, вызвавших инцидент. Объекты продаж Nova и другие структурные подразделения компании продолжают работать в обычном режиме. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси
Взрыв резервуара с углекислым газом в Тбилиси – компания Nova сделала заявление
10:42 15.09.2026 (обновлено: 11:10 15.09.2026)
Инцидент произошел на проспекте Гурамишвили ночью 15 сентября
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В Тбилиси в результате повреждения расположенного на территории предприятия Nova резервуара с углекислым газом была повреждена часть фасада здания, пострадавших нет, говорится в заявлении компании.
Инцидент произошел на проспекте Гурамишвили ночью 15 сентября. Вышедшая на грузинский рынок в 2006 году, компания Nova занимается производством, импортом и продажей строительных, кровельных и ремонтных материалов.
"Сегодня на производственной территории Nova, расположенной на проспекте Гурамишвили, произошел технический инцидент. В результате повреждения резервуара с CO₂, расположенного во дворе предприятия, была повреждена часть фасада здания. В результате инцидента никто не пострадал", – говорится в заявлении.
На месте были незамедлительно приняты соответствующие меры безопасности. В настоящее время ситуация находится под контролем, ведется изучение причин, вызвавших инцидент.
Объекты продаж Nova и другие структурные подразделения компании продолжают работать в обычном режиме.