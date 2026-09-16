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Румыния: запрет экспорта скота вызвал протесты и столкновения
Румыния: запрет экспорта скота вызвал протесты и столкновения
Sputnik Грузия
Протест фермеров в румынской столице перерос в столкновения с полицией. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самого серьезного гражданского беспорядка в стране... 16.09.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, румыния, sputnik, происшествия
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, румыния, sputnik, происшествия

Румыния: запрет экспорта скота вызвал протесты и столкновения

11:32 16.09.2026 (обновлено: 10:21 17.09.2026)
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Протест фермеров в румынской столице перерос в столкновения с полицией. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самого серьезного гражданского беспорядка в стране за последние годы
© AP Photo / Andreea Alexandru

Протест начался у Национального музея естественной истории Григоре Антипа напротив здания правительства на площади Виктории.

Протест начался у Национального музея естественной истории Григоре Антипа напротив здания правительства на площади Виктории. - Sputnik Грузия
1/9
© AP Photo / Andreea Alexandru

Протест начался у Национального музея естественной истории Григоре Антипа напротив здания правительства на площади Виктории.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Большинство участников несли румынские флаги и пастушьи посохи, некоторые были одеты в традиционные овчинные накидки и меховые шапки.

Большинство участников несли румынские флаги и пастушьи посохи, некоторые были одеты в традиционные овчинные накидки и меховые шапки. - Sputnik Грузия
2/9
© AP Photo / Andreea Alexandru

Большинство участников несли румынские флаги и пастушьи посохи, некоторые были одеты в традиционные овчинные накидки и меховые шапки.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Акция протеста нескольких тысяч фермеров против временного запрета на экспорт скота.

Акция протеста нескольких тысяч фермеров против временного запрета на экспорт скота. - Sputnik Грузия
3/9
© AP Photo / Vadim Ghirda

Акция протеста нескольких тысяч фермеров против временного запрета на экспорт скота.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Ситуацию обострило то, что часть демонстрантов, протестующих против запрета на экспорт мелкого рогатого скота, начали бросать в силовиков различные предметы.

Ситуацию обострило то, что часть демонстрантов, протестующих против запрета на экспорт мелкого рогатого скота, начали бросать в силовиков различные предметы. - Sputnik Грузия
4/9
© AP Photo / Vadim Ghirda

Ситуацию обострило то, что часть демонстрантов, протестующих против запрета на экспорт мелкого рогатого скота, начали бросать в силовиков различные предметы.

© AP Photo / Vadim Ghirda

После чего полиция применила слезоточивый газ.

После чего полиция применила слезоточивый газ. - Sputnik Грузия
5/9
© AP Photo / Vadim Ghirda

После чего полиция применила слезоточивый газ.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Участник акции протеста фермеров в Бухаресте (Румыния) бросает камень в сторону полиции.

Участник акции протеста фермеров в Бухаресте (Румыния) бросает камень в сторону полиции. - Sputnik Грузия
6/9
© AP Photo / Vadim Ghirda

Участник акции протеста фермеров в Бухаресте (Румыния) бросает камень в сторону полиции.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Фермеры заявили, что готовы оставаться в Бухаресте и продолжать протесты.

Фермеры заявили, что готовы оставаться в Бухаресте и продолжать протесты. - Sputnik Грузия
7/9
© AP Photo / Vadim Ghirda

Фермеры заявили, что готовы оставаться в Бухаресте и продолжать протесты.

© AP Photo / Vadim Ghirda

В июне Еврокомиссия продлила запрет на экспорт овец и коз из Румынии до 31 декабря 2026 года после новой вспышки чумы мелких жвачных животных в уезде Муреш.

В июне Еврокомиссия продлила запрет на экспорт овец и коз из Румынии до 31 декабря 2026 года после новой вспышки чумы мелких жвачных животных в уезде Муреш. - Sputnik Грузия
8/9
© AP Photo / Vadim Ghirda

В июне Еврокомиссия продлила запрет на экспорт овец и коз из Румынии до 31 декабря 2026 года после новой вспышки чумы мелких жвачных животных в уезде Муреш.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Представители сельскохозяйственной отрасли выступают против планируемой обязательной вакцинации поголовья и требуют компенсаций за животных, которых уже пришлось забить.

Представители сельскохозяйственной отрасли выступают против планируемой обязательной вакцинации поголовья и требуют компенсаций за животных, которых уже пришлось забить. - Sputnik Грузия
9/9
© AP Photo / Vadim Ghirda

Представители сельскохозяйственной отрасли выступают против планируемой обязательной вакцинации поголовья и требуют компенсаций за животных, которых уже пришлось забить.

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