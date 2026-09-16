Румыния: запрет экспорта скота вызвал протесты и столкновения

Протест начался у Национального музея естественной истории Григоре Антипа напротив здания правительства на площади Виктории.
Протест начался у Национального музея естественной истории Григоре Антипа напротив здания правительства на площади Виктории.
Большинство участников несли румынские флаги и пастушьи посохи, некоторые были одеты в традиционные овчинные накидки и меховые шапки.
Большинство участников несли румынские флаги и пастушьи посохи, некоторые были одеты в традиционные овчинные накидки и меховые шапки.
Акция протеста нескольких тысяч фермеров против временного запрета на экспорт скота.
Акция протеста нескольких тысяч фермеров против временного запрета на экспорт скота.
Ситуацию обострило то, что часть демонстрантов, протестующих против запрета на экспорт мелкого рогатого скота, начали бросать в силовиков различные предметы.
Ситуацию обострило то, что часть демонстрантов, протестующих против запрета на экспорт мелкого рогатого скота, начали бросать в силовиков различные предметы.
После чего полиция применила слезоточивый газ.
После чего полиция применила слезоточивый газ.
Участник акции протеста фермеров в Бухаресте (Румыния) бросает камень в сторону полиции.
Участник акции протеста фермеров в Бухаресте (Румыния) бросает камень в сторону полиции.
Фермеры заявили, что готовы оставаться в Бухаресте и продолжать протесты.
Фермеры заявили, что готовы оставаться в Бухаресте и продолжать протесты.
В июне Еврокомиссия продлила запрет на экспорт овец и коз из Румынии до 31 декабря 2026 года после новой вспышки чумы мелких жвачных животных в уезде Муреш.
В июне Еврокомиссия продлила запрет на экспорт овец и коз из Румынии до 31 декабря 2026 года после новой вспышки чумы мелких жвачных животных в уезде Муреш.
Представители сельскохозяйственной отрасли выступают против планируемой обязательной вакцинации поголовья и требуют компенсаций за животных, которых уже пришлось забить.
Представители сельскохозяйственной отрасли выступают против планируемой обязательной вакцинации поголовья и требуют компенсаций за животных, которых уже пришлось забить.