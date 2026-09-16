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Суд в США обязал Грузию выплатить компании ENKA более 400 млн долларов — СМИ

Суд в США обязал Грузию выплатить компании ENKA более 400 млн долларов — СМИ

Sputnik Грузия

Правительство Грузии из-за протестов против строительства Намахвани ГЭС расторгло контракт и получило иск от турецкой компании ENKA 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T15:23+0400

2026-09-16T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Окружной суд США по округу Колумбия обязал Грузию выплатить более 400 миллионов долларов компенсации турецкой компании ENKA, сообщают грузинские СМИ.Компания ENKA должна была построить в Грузии Намахвани ГЭС, однако реализация проекта была сорвана на фоне протестов части населения.В 2024 году арбитраж Международной торговой палаты (ICC) обязал Грузию выплатить компании компенсацию в размере 383 миллионов долларов. Кроме того, на основную сумму компенсации начисляются проценты за каждый последующий квартал. Однако исполнение решения было приостановлено.Компания ENKA Renewables обратилась в Окружной суд США по округу Колумбия с требованием признать и привести в исполнение арбитражное решение. США являются участником Нью-Йоркской конвенции 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. ENKA представила арбитражное решение американскому суду в декабре 2024 года, после чего суд признал его подлежащим исполнению.Детали искаГрузинская сторона просила приостановить рассмотрение дела в США до завершения текущего разбирательства во Франции, где Грузия пытается добиться отмены арбитражного решения, однако американский суд отклонил это ходатайство.Грузия также утверждала, что арбитражный трибунал не предоставил ей надлежащей возможности изложить свою позицию при определении размера убытков.Суд не согласился с этим аргументом, отметив, что грузинская сторона сама участвовала в процедуре определения премии за строительный риск и по существу не оспаривала подготовку совместного экспертного заключения.Аргумент Грузии о том, что принудительное исполнение решения противоречит публичной политике США, также был отклонен.Судебный спор с ГрузиейАрбитражный спор начался в октябре 2021 года после расторжения инвестиционного соглашения с государством по причине форс-мажора.К тому моменту компания готовилась начать строительные работы на гидроэлектростанции Намахвани стоимостью 800 миллионов долларов и уже инвестировала до 100 миллионов долларов в подготовительные работы.ENKA обратилась в арбитраж, заявив о грубом нарушении государством условий инвестиционного соглашения.Намахвани ГЭСВ 2019 году правительство Грузии предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской Clean Energy Group. Объекты комплекса должны были располагаться на территории двух муниципалитетов — Цагери и Цхалтубо.Каскад Намахвани ГЭС должен был состоять из двух гидроэлектростанций. Проект предусматривал строительство плотин и создание водохранилищ, а регулирование уровня воды должно было, в частности, снизить риски наводнений в ущелье.Строительство ГЭС вызвало протесты среди части населения Рионского ущелья. Весной 2021 года волна протестных акций охватила крупные города Грузии и дошла до Тбилиси.Уже летом 2021 года занимавший тогда пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что строительство Намахвани ГЭС на существующих условиях осуществляться не будет. Впоследствии контракт с компанией был расторгнут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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