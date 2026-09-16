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Доходы Грузии от туризма могут достичь $4,9 млрд

Доходы Грузии от туризма могут достичь $4,9 млрд

Sputnik Грузия

На смену российским туристам, чьи траты в Грузии сократились на четверть, постепенно приходят гости из Евросоюза – их расходы за тот же период выросли более... 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T11:51+0400

2026-09-16T11:51+0400

2026-09-16T11:51+0400

экономика

туризм

грузия

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Доходы Грузии от туризма в 2026 году составят 4,9 миллиарда долларов, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart. Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов – на 5,9% больше, чем в 2024 году. Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов. "В общей сложности за январь-август 2026 года доходы от туризма составили 3,2 млрд долларов США (+1,6% г/г). По нашему прогнозу, доходы от туризма достигнут 4,9 млрд долларов США в 2026 году", – говорится в сообщении. По оценке аналитиков компании, в августе 2026 года доходы от туризма выросли на 8,8% в годовом исчислении, составив 695 миллионов долларов. Доходы от туризма за последние два года побили все рекорды. Также рекорды бьет и число международных путешественников, посещающих Грузию. По данным Национального банка страны, доходы Грузии от международных путешественников за шесть месяцев 2026 года составили более 1,9 миллиарда долларов, что на 2,03% меньше по сравнению с январем-июнем 2025 года. Наибольшую сумму за первые два квартала 2026 года потратили визитеры из Евросоюза – 335,6 миллиона долларов. При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, доходы от российских туристов сократились на 25,05%, тогда как поступления от граждан стран Евросоюза выросли на 21,16%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, туризм, грузия