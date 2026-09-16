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Экс-глава СГБ Грузии приговорен к 13 годам тюрьмы за коррупцию

Экс-глава СГБ Грузии приговорен к 13 годам тюрьмы за коррупцию

Sputnik Грузия

Стороне обвинения удалось доказать вину бывшего главы СГБ сразу по нескольким эпизодам дел о коррупции 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T17:57+0400

2026-09-16T17:57+0400

2026-09-16T17:57+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего главу Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили по делам о коррупции. На суде стороне обвинения удалось доказать вину бывшего главы СГБ сразу по нескольким эпизодам дел о коррупции, в том числе связь с незаконными "колл-центрами". Первый эпизод: в октябре 2022 года Лилуашвили получил взятку в размере 1 миллиона долларов США от турецкого инвестора Чагатая Улькера через занимавшего должность первого замминистра экономики, ныне задержанного Ромео Микаутадзе, за лоббирование подписания меморандума о сотрудничестве, касающегося строительства ветряных электростанций. Второй эпизод: в феврале 2022 года, также через Ромео Микаутадзе, Лилуашвили потребовал и вымогал 1,5 миллиона лари от основателя компании "Экспресс-сервис 2008" Георгий Хажалия в обмен на помощь в тендерах на газификацию. Третий эпизод: он касается 2021-2023 годов, когда, несмотря на объявленную государством правовую борьбу, в стране по-прежнему оставалось несколько десятков мошеннических "колл-центров". По показаниям свидетелей, подавляющее большинство этих "колл-центров" принадлежало группе лиц, которые финансировали различные оппозиционные СМИ за счет полученных доходов, в то время как главным покровителем относительно небольшой части колл-центров был Григол Лилуашвили. Именно Григол Лилуашвили, по данным следствия, осуществлял эту деятельность через своего родственника Сандро Лилуашвили. В результате вышеупомянутой преступной деятельности глава СГБ получил около 1,4 миллиона долларов в виде взятки при посредничестве Сандро Лилуашвили. Четвертый эпизод: Лилуашвили, используя свое служебное положение и в обмен на взятку, покровительствовал своему другу, бывшему директору Агентства по управлению детскими садами при мэрии Тбилиси Кахе Гванцеладзе. Причем сам Гванцеладзе получал особо крупные взятки от предпринимательских организаций при подписании контрактов на закупку продукции для детсадов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, происшествия, грузия, сгб, григол лилуашвили, ромео микаутадзе, тбилисский городской суд