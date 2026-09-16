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Георгий Закарашвили стал новым послом Грузии в Азербайджане

Георгий Закарашвили стал новым послом Грузии в Азербайджане

Sputnik Грузия

Закарашвили сменил на посту Зураба Патарадзе 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T12:51+0400

2026-09-16T12:51+0400

2026-09-16T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Азербайджане назначен Георгий Закарашвили, сообщили в пресс-службе МИД.Он сменил на этом посту Зураба Патарадзе, которого весной назначили главой правительства АР Аджария. Закарашвили имеет многолетний опыт работы в центральном аппарате министерства иностранных дел и дипломатических представительствах.С 2021 года по настоящее время он занимал должности чрезвычайного и полномочного посла Грузии на Украине и постоянного представителя Грузии при ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие).В 2016-2019 годах Закарашвили работал чрезвычайным и полномочным поверенным в делах в Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Российской Федерации, а в 2012-2016 годах был чрезвычайным и полномочным поверенным в делах посольства Грузии на Украине и постоянным представителем Грузии при ГУАМ.Закарашвили присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, речь идет о проектах стратегического значения для всего региона: железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан и Южном газовом коридоре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, зураб патарадзе, гуам, украина, аджария