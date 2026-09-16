https://sputnik-georgia.ru/20260916/glava-evrokomissii-anonsirovala-novuyu-strategiyu-bezopasnosti-es-300628706.html

Глава Еврокомиссии анонсировала новую стратегию безопасности ЕС

Глава Еврокомиссии анонсировала новую стратегию безопасности ЕС

Sputnik Грузия

Помимо создания собственного механизма экстренного реагирования на угрозы, фон дер Ляйен предложила совместно с Украиной разработать дешевую модульную систему... 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T13:44+0400

2026-09-16T13:44+0400

2026-09-16T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что собирается представить новую стратегию безопасности для Евросоюза, которую намерена подготовить совместно с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.Глава Еврокомиссии выступила с заявлением на заседании Европарламента, которое проходит в среду в Страсбурге.По словам европолитика, новые меры обеспечения безопасности стран сообщества – необходимая мера в условиях роста гибридных угроз."По мере роста уровня угроз должна расти и готовность Европы. Именно поэтому я совместно с верховным представителем ЕС предложу новую европейскую стратегию безопасности", – заявила фон дер Ляйен в ходе своего выступления в Европарламенте.По мнению фон дер Ляйен, существующие в ЕС доктрина, институты и механизмы принятия решений "не успевают за новой реальностью".В качестве новой стратегии безопасности глава Еврокомиссии предложила создать для европейских стран аналог 4-й статьи НАТО, предусматривающей механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности."Я считаю, что пришло время для собственной европейской "статьи 4" – чрезвычайного протокола безопасности", – сказала фон дер Ляйен.Кроме того, она предложила совместно с Украиной начать работу над созданием дешевой модульной системы ПВО в целях ее использования со стороны ВСУ.Глава Еврокомиссии напомнила, что ранее Евросоюз согласовал с США поставки ракет Patriot. При этом, по словам фон дер Ляйен, Европа должна приложить усилия, чтобы "снизить зависимость от единственного поставщика".Статья 4 НАТО предусматривает консультации между союзниками, если, по мнению одного из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какого-либо государства-члена Североатлантического альянса оказались под угрозой.Подготовка новой стратегии безопасности Евросоюза велась Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей с начала текущего года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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еврокомиссия, европарламент, нато, урсула фон дер ляйен, украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, политика, европа