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Глава МИД Грузии примет участие в медиафоруме в ОАЭ
Глава МИД Грузии примет участие в медиафоруме в ОАЭ
Sputnik Грузия
Бочоришвили выступит на форуме Euronews, а также проведет ряд двусторонних встреч 16.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-16T10:52+0400
2026-09-16T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в форуме в рамках Арабского медиасаммита, говорится в сообщении МИД Грузии.Арабский медиасаммит проходит с 15 по 17 сентября 2026 года в Дубае. Этот крупнейший в регионе форум объединяет более трех тысяч участников, включая руководителей ведущих арабских и международных СМИ, главных редакторов и влиятельных журналистов. В заседаниях также принимают участие политические лидеры.По данным МИД Грузии, Бочоришвили выступит на форуме Euronews. Кроме того, в рамках визита глава МИД Грузии проведет ряд двусторонних встреч.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, дубай, оаэ, мака бочоришвили, euronews, политика
новости, грузия, дубай, оаэ, мака бочоришвили, euronews, политика
Глава МИД Грузии примет участие в медиафоруме в ОАЭ
10:52 16.09.2026 (обновлено: 11:36 16.09.2026)
Бочоришвили выступит на форуме Euronews, а также проведет ряд двусторонних встреч
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в форуме в рамках Арабского медиасаммита, говорится в сообщении МИД Грузии.
Арабский медиасаммит проходит с 15 по 17 сентября 2026 года в Дубае. Этот крупнейший в регионе форум объединяет более трех тысяч участников, включая руководителей ведущих арабских и международных СМИ, главных редакторов и влиятельных журналистов. В заседаниях также принимают участие политические лидеры.
По данным МИД Грузии, Бочоришвили выступит на форуме Euronews. Кроме того, в рамках визита глава МИД Грузии проведет ряд двусторонних встреч.