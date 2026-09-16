https://sputnik-georgia.ru/20260916/glava-mid-gruzii-primet-uchastie-v-mediaforume-v-oae-300623359.html

Глава МИД Грузии примет участие в медиафоруме в ОАЭ

Глава МИД Грузии примет участие в медиафоруме в ОАЭ

Sputnik Грузия

Бочоришвили выступит на форуме Euronews, а также проведет ряд двусторонних встреч 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T10:52+0400

2026-09-16T10:52+0400

2026-09-16T11:36+0400

новости

грузия

дубай

оаэ

мака бочоришвили

euronews

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/02/299440438_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_fcb25ab8fe42a9c6761aefc77733a4a0.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в форуме в рамках Арабского медиасаммита, говорится в сообщении МИД Грузии.Арабский медиасаммит проходит с 15 по 17 сентября 2026 года в Дубае. Этот крупнейший в регионе форум объединяет более трех тысяч участников, включая руководителей ведущих арабских и международных СМИ, главных редакторов и влиятельных журналистов. В заседаниях также принимают участие политические лидеры.По данным МИД Грузии, Бочоришвили выступит на форуме Euronews. Кроме того, в рамках визита глава МИД Грузии проведет ряд двусторонних встреч.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

дубай

оаэ

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, дубай, оаэ, мака бочоришвили, euronews, политика