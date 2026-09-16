https://sputnik-georgia.ru/20260916/glavnye-natsionalnye-zadachi--spiker-parlamenta-o-situatsii-v-gruzii-300624500.html
Главные национальные задачи – спикер парламента о ситуации в Грузии
Главные национальные задачи – спикер парламента о ситуации в Грузии
Sputnik Грузия
Страна вернулась к своим историческим истокам, где во главе угла стояли национальные интересы, прежде всего благосостояние и безопасность 16.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-16T13:51+0400
2026-09-16T13:51+0400
2026-09-16T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Правительство Грузии преследует две главные задачи – объединение страны и повышение благосостояния народа, и оно действует в соответствии с этими целями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Первый законодатель страны дал обширное интервью Первому каналу, в котором подтвердил приверженность властей проведению прагматичной политики, основанной на национальных интересах.Он также отметил, что у Грузии нет разногласий и проблем с Европой, а главной проблемой является Брюссель, который, по его словам, искажает европейские ценности.По словам Папуашвили, одной из ключевых задач правительства на сегодняшний день остается принятие законодательных решений, которые будут отвечать интересам граждан страны и непосредственно способствовать улучшению их положения.Председатель парламента подчеркнул, что главная цель законодательной работы заключается в принятии законов, способных принести пользу каждому гражданину. В качестве примера он привел две новые инициативы, связанные с пенсионным фондом и налогом на имущество, отметив, что в дальнейшем подобных законодательных инициатив будет еще много.Папуашвили также заявил, что сегодня Грузия добивается успехов как в экономической сфере, так и в вопросах безопасности. По его мнению, такие результаты стали возможны благодаря дальновидной политике правительства, которое при принятии решений исходит прежде всего из интересов собственной страны.Именно этим объясняется возвращение властей к подходу, при котором как внутренняя, так и внешняя политика государства формируется исходя из собственных национальных интересов. Папуашвили подчеркнул, что считает такой принцип управления страной возвращением к ее политическим истокам.Одним из свидетельств достижений Грузии является реализация нового проекта строительства 62-этажного небоскреба Trump Tower Tbilisi, который станет самым высоким зданием в стране.Международная презентация проекта Trump Tower Tbilisi прошла в Тбилиси 15 сентября. Главным символом Downtown Tbilisi станет 62-этажная башня высотой 280 метров. Весь комплекс займет около 600 тысяч квадратных метров. В реализации проекта участвуют Trump Organization, грузинская Archi Group, Sapir Organization и другие партнеры. К архитектурной разработке привлечен вашингтонский офис международной компании Gensler.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.Trump Tower презентовали в Тбилиси>>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, европа, тбилиси, брюссель, шалва папуашвили, trump organization
грузия, политика, новости, европа, тбилиси, брюссель, шалва папуашвили, trump organization
Главные национальные задачи – спикер парламента о ситуации в Грузии
13:51 16.09.2026 (обновлено: 13:53 16.09.2026)
Страна вернулась к своим историческим истокам, где во главе угла стояли национальные интересы, прежде всего благосостояние и безопасность
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Правительство Грузии преследует две главные задачи – объединение страны и повышение благосостояния народа, и оно действует в соответствии с этими целями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Первый законодатель страны дал обширное интервью Первому каналу, в котором подтвердил приверженность властей проведению прагматичной политики, основанной на национальных интересах.
"Я хочу еще раз подчеркнуть и дать всем четко понять, что это две наши главные задачи, и все остальные задачи и цели подчинены им. Нет более приоритетной задачи, чем объединение нашей страны и рост благосостояния, и членство ни в одной из организаций не стоит того, чтобы рисковать территориальной целостностью и благосостоянием", – сказал Папуашвили.
Он также отметил, что у Грузии нет разногласий и проблем с Европой, а главной проблемой является Брюссель, который, по его словам, искажает европейские ценности.
"У нас также нет проблем с Европейским союзом, потому что мы полностью разделяем основополагающие документы и принципы, на которых базируется Европейский союз, и именно поэтому мы хотим быть членом этой организации. Но у нас есть проблемы с Брюсселем. Сегодня Брюссель искажает ценности Европейского союза, отрывая его от ценностей, на которых он был основан", – сказал Папуашвили.
По словам Папуашвили, одной из ключевых задач правительства на сегодняшний день остается принятие законодательных решений, которые будут отвечать интересам граждан страны и непосредственно способствовать улучшению их положения.
Председатель парламента подчеркнул, что главная цель законодательной работы заключается в принятии законов, способных принести пользу каждому гражданину. В качестве примера он привел две новые инициативы, связанные с пенсионным фондом и налогом на имущество, отметив, что в дальнейшем подобных законодательных инициатив будет еще много.
Папуашвили также заявил, что сегодня Грузия добивается успехов как в экономической сфере, так и в вопросах безопасности. По его мнению, такие результаты стали возможны благодаря дальновидной политике правительства, которое при принятии решений исходит прежде всего из интересов собственной страны.
Именно этим объясняется возвращение властей к подходу, при котором как внутренняя, так и внешняя политика государства формируется исходя из собственных национальных интересов. Папуашвили подчеркнул, что считает такой принцип управления страной возвращением к ее политическим истокам.
Одним из свидетельств достижений Грузии является реализация нового проекта строительства 62-этажного небоскреба Trump Tower Tbilisi, который станет самым высоким зданием в стране.
"Я думаю, что появление здесь бренда Trump также важно для самой организации, поскольку в этой части мира, на этом перекрестке различных цивилизаций, бренд Trump должен быть гордо виден и сиять. Поэтому я считаю, что это очень масштабный взаимовыгодный проект, который, как сегодня и отмечалось, действительно опережает свое время", – сказал Папуашвили.
Международная презентация проекта Trump Tower Tbilisi прошла в Тбилиси 15 сентября. Главным символом Downtown Tbilisi станет 62-этажная башня высотой 280 метров. Весь комплекс займет около 600 тысяч квадратных метров. В реализации проекта участвуют Trump Organization, грузинская Archi Group, Sapir Organization и другие партнеры. К архитектурной разработке привлечен вашингтонский офис международной компании Gensler.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России