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Изменения в правительстве Грузии утверждены: что нового?
Изменения в правительстве Грузии утверждены: что нового?
Sputnik Грузия
Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии" 16.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-16T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О структуре, полномочиях и правилах деятельности правительства Грузии", согласно которым число членов правительства страны сократится. Согласно поправкам, упразднена должность государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов и должность министра регионального развития. Функции министерства регионального развития вернутся в Мининфраструктуры, которое будет называться министерством регионального развития и инфраструктуры. В связи с объединением двух ведомств в министерстве инфраструктуры будет создана специальная комиссия по отбору сотрудников. Комиссия должна будет обеспечить оценку деятельности государственных служащих, работающих в Министерстве регионального развития Грузии, их функций, обязанностей, квалификации, и принять решение о их переводе в новое объединенное министерство. Все государственные служащие, которые не пройдут отбор комиссии, будут уволены с выплатой компенсации. Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, министерство инфраструктуры и регионального развития
грузия, новости, политика, министерство инфраструктуры и регионального развития
Изменения в правительстве Грузии утверждены: что нового?
Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии"
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О структуре, полномочиях и правилах деятельности правительства Грузии", согласно которым число членов правительства страны сократится.
Согласно поправкам, упразднена должность государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов и должность министра регионального развития.
Функции министерства регионального развития вернутся в Мининфраструктуры, которое будет называться министерством регионального развития и инфраструктуры.
В связи с объединением двух ведомств в министерстве инфраструктуры будет создана специальная комиссия по отбору сотрудников.
Комиссия должна будет обеспечить оценку деятельности государственных служащих, работающих в Министерстве регионального развития Грузии, их функций, обязанностей, квалификации, и принять решение о их переводе в новое объединенное министерство.
Все государственные служащие, которые не пройдут отбор комиссии, будут уволены с выплатой компенсации.
Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".