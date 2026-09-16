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Изменения в правительстве Грузии утверждены: что нового?

Изменения в правительстве Грузии утверждены: что нового?

Sputnik Грузия

Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии" 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T19:20+0400

2026-09-16T19:20+0400

2026-09-16T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О структуре, полномочиях и правилах деятельности правительства Грузии", согласно которым число членов правительства страны сократится. Согласно поправкам, упразднена должность государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов и должность министра регионального развития. Функции министерства регионального развития вернутся в Мининфраструктуры, которое будет называться министерством регионального развития и инфраструктуры. В связи с объединением двух ведомств в министерстве инфраструктуры будет создана специальная комиссия по отбору сотрудников. Комиссия должна будет обеспечить оценку деятельности государственных служащих, работающих в Министерстве регионального развития Грузии, их функций, обязанностей, квалификации, и принять решение о их переводе в новое объединенное министерство. Все государственные служащие, которые не пройдут отбор комиссии, будут уволены с выплатой компенсации. Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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