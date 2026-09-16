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Курс лари на среду – 2,6085 GEL/$

Курс лари на среду – 2,6085 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T09:51+0400

2026-09-16T09:51+0400

2026-09-16T09:51+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 сентября в размере 2,6085 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.

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