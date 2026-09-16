https://sputnik-georgia.ru/20260916/lavrov-uregulirovanie-na-ukraine-predpolagaet-ustranenie-pervoprichin-konflikta-300631127.html

Лавров: урегулирование на Украине предполагает устранение первопричин конфликта

Лавров: урегулирование на Украине предполагает устранение первопричин конфликта

Sputnik Грузия

Глава МИД РФ также обвинил Европу в стремлении сохранить у власти в Киеве "нацистский режим" и разместить на подконтрольной ему территории войска 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T15:39+0400

2026-09-16T15:39+0400

2026-09-16T15:39+0400

украина

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сергей лавров

мид россии

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Урегулирование ситуации на Украине для России предполагает выполнение задач, поставленных в начале СВО, и устранение первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге."Для нас урегулирование всей ситуации на Украине предполагает выполнение тех задач которые были поставлены в начале СВО и которые нацелены на устранение первопричин кризиса", — сказал Лавров.По его словам, достижение этих целей послужит не только урегулированию украинского кризиса, но и оздоровлению обстановки на всем евразийском континенте, прежде всего в его западноевропейской части."И я уверен, что достижение этих целей, которые президент (Владимир - ред.) Путин сформулировал, послужит не только урегулированию этого кризиса, но и оздоровлению обстановки на всем евразийском континенте, прежде всего, конечно, в его западноевропейской части, но не только, и станет вкладом в становление мирового порядка, который основан на балансе интересов, без всяких претензий на гегемонию и доминирование, основан на международном праве", — отметил Лавров.При этом, по словам министра, Европа стремится сохранить у власти в Киеве "откровенно нацистский русофобский режим" и вслух рассуждает о планах разместить на подконтрольной ему территории некие "мобилизационные силы"."Европа прежде всего, которая хочет откровенно нацистский русофобский режим сохранить у власти, вслух рассуждает о планах разместить на той территории, которую контролирует Зеленский, некие мобилизационные силы", — сказал Лавров.Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, киев, европа, сергей лавров, мид россии