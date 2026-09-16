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Нужен ли Тбилиси проект Trump Tower?
Нужен ли Тбилиси проект Trump Tower?
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16.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-16T12:31+0400
2026-09-16T12:31+0400
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грузия, новости, тбилиси, экономика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы

Нужен ли Тбилиси проект Trump Tower?

12:31 16.09.2026
CC BY 2.0 / Trump International Hotel and Tower / დონალდ ტრამპის კუთვნილი ცათამბჯენი ჩიკაგოში
დონალდ ტრამპის კუთვნილი ცათამბჯენი ჩიკაგოში - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2026
CC BY 2.0 / Trump International Hotel and Tower /
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