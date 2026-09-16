https://sputnik-georgia.ru/20260916/nuzhen-li-tbilisi-proekt-trump-tower-300625745.html
Нужен ли Тбилиси проект Trump Tower?
Нужен ли Тбилиси проект Trump Tower?
Sputnik Грузия
16.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-16T12:31+0400
2026-09-16T12:31+0400
2026-09-16T12:31+0400
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Sputnik Грузия
грузия, новости, тбилиси, экономика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
грузия, новости, тбилиси, экономика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
Нужен ли Тбилиси проект Trump Tower?
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