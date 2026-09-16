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Около 15 тысяч детей начали новый учебный год в детсадах Тбилиси
Около 15 тысяч детей начали новый учебный год в детсадах Тбилиси
Sputnik Грузия
Несмотря на большую нагрузку, в детсадах сейчас остаются свободными более 8 тысяч мест 16.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Около 15 тысяч детей зачислили в муниципальные детские сады Тбилиси по итогам регистрации на 2026-2027 учебный год, при этом в столичных детсадах сейчас остаются свободными более 8 тысяч мест, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.Всего детские сады столицы посещают около 60 тысяч воспитанников.По его словам, Агентство управления детскими садами встречает новый учебный год с рядом нововведений. В частности, как отметил мэр, первых воспитанников принял новый детский сад №168 в Тбилиси.Он отметил, что во время минувших каникул в детских садах Тбилиси также были реализованы другие инфраструктурные проекты. В частности, в 24 детских садах провели различные ремонтные и реабилитационные работы: отремонтировали интерьеры, обновили фасады и благоустроили дворовую инфраструктуру.Ремонтные работы также финансировались в тех детских садах, где уже начат или планируется процесс авторизации. Авторизация обязательна для всех образовательных учреждений, и этот процесс должен завершиться до 2030 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, детский сад
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, детский сад
Около 15 тысяч детей начали новый учебный год в детсадах Тбилиси
21:22 16.09.2026 (обновлено: 21:24 16.09.2026)
Несмотря на большую нагрузку, в детсадах сейчас остаются свободными более 8 тысяч мест
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Около 15 тысяч детей зачислили в муниципальные детские сады Тбилиси по итогам регистрации на 2026-2027 учебный год, при этом в столичных детсадах сейчас остаются свободными более 8 тысяч мест, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Всего детские сады столицы посещают около 60 тысяч воспитанников.
"Как вы знаете, 2026-2027 учебный год в детских садах Тбилиси начался 15 сентября. По итогам нынешней регистрации в детские сады Тбилиси мы приняли около 15 тысяч воспитанников. На данном этапе по всему Тбилиси имеется более 8 тысяч свободных мест", – заявил Каладзе.
По его словам, Агентство управления детскими садами встречает новый учебный год с рядом нововведений. В частности, как отметил мэр, первых воспитанников принял новый детский сад №168 в Тбилиси.
"Это совершенно новый детский сад в Самгорском районе, на улице Евгения Апхазава. Он рассчитан на 12 групп и сможет принять до 400 воспитанников. Здание полностью соответствует современным стандартам, адаптировано для людей с инвалидностью, соблюдены все требования безопасности детей. В настоящее время в саду зарегистрировано около 150 воспитанников", – заявил Каладзе.
Он отметил, что во время минувших каникул в детских садах Тбилиси также были реализованы другие инфраструктурные проекты. В частности, в 24 детских садах провели различные ремонтные и реабилитационные работы: отремонтировали интерьеры, обновили фасады и благоустроили дворовую инфраструктуру.
Ремонтные работы также финансировались в тех детских садах, где уже начат или планируется процесс авторизации. Авторизация обязательна для всех образовательных учреждений, и этот процесс должен завершиться до 2030 года.