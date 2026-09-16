https://sputnik-georgia.ru/20260916/ot-kapitanskoy-povyazki-k-trenerskomu-shtabu--kashiya-pomozhet-sanolyu-v-sbornoy-gruzii-300614758.html

От капитанской повязки к тренерскому штабу – Кашия поможет Саньолю в сборной Грузии

От капитанской повязки к тренерскому штабу – Кашия поможет Саньолю в сборной Грузии

Sputnik Грузия

"Моя самая большая мечта – работать в сборной Грузии", – признался Кашия журналистам 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T18:19+0400

2026-09-16T18:19+0400

2026-09-16T18:19+0400

футбол

спорт

грузия

новости

гурам кашия

уефа

вилли саньоль

хвича кварацхелия

динамо арена

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/12/288460444_229:293:1286:887_1920x0_80_0_0_72e5a0133f8f368e0ebe8127ab8dfecd.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Экс-капитан сборной Грузии по футболу Гурам Кашия станет ассистентом главного тренера национальной команды Вилли Саньоля, информацию распространил футбольный канал Geo Team. Бывший капитан уже находится в Тбилиси и начнет работу в национальной сборной во время сентябрьских матчей Лиги наций УЕФА. "Моя самая большая мечта – работать в сборной Грузии", – сказал Кашия журналистам. Первый домашний матч сборная Грузии проведет 25 сентября в Тбилиси со сборной Северной Ирландии. По решению дисциплинарного комитета УЕФА, матч с Северной Ирландией состоится без зрителей. Спустя три дня Грузия примет Украину на стадионе "Динамо Арена". На этот раз болельщики смогут поддержать команду . Кашия является рекордсменом сборной Грузии по количеству проведенных матчей – 129 игр. Он завершил профессиональную карьеру в июне этого года в возрасте 38 лет. Товарищеский матч с Румынией стал для Кашия последней игрой за национальную сборную. Капитанскую повязку он передал Хвиче Кварацхелия. Кашия защищал честь сборной Грузии с 2009 года. Капитаном команды его избрали в 2021 году, после того как Джаба Канкава завершил международную карьеру. Под его капитанством сборная Грузии впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

футбол, спорт, грузия, новости, гурам кашия, уефа, вилли саньоль, хвича кварацхелия, динамо арена