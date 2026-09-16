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Постпред РФ: страны Европы оказались "на обочине" украинского урегулирования

Постпред РФ: страны Европы оказались "на обочине" украинского урегулирования

Sputnik Грузия

По словам дипломата, представители ЕС продолжают действовать по инерции и отказываются обсуждать первопричины конфликта 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T13:54+0400

2026-09-16T13:54+0400

2026-09-16T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Страны Европы продвигают неэффективные подходы в отношении РФ и Украины, которые уже отбросили Европу на обочину всех дипломатических процессов, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.Он пояснил, что европейские страны пребывают "в некоторой растерянности", действуя по инерции."Они (страны Европы – Sputnik) по привычке или по инерции продвигают такие подходы, касающиеся Украины и России, которые, в общем-то, доказали свою полную неэффективность и сейчас отбросили Европу на обочину всех дипломатических процессов, которые происходят в этом направлении", – отметил дипломат.По словам Полянского, представители Европы используют нехитрую и неубедительную логику. А новую архитектуру и в целом вопросы общеевропейской безопасности никто из Евросоюза не готов обсуждать публично.Постпред РФ "кратко и упрощенно" сформулировал позицию европейцев: она сводится к тому, что все было хорошо и "шло правильно", но вот Москва своей "внезапной и неспровоцированной агрессией" перевернула ситуацию с ног на голову. В ЕС полностью отрицают, что у этой ситуации были предыстория и некоторые первопричины, которые связаны с их собственными действиями и должны быть устранены, чтобы таких проблем больше не возникало, добавил Полянский.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие представителей стран Европы в контактах по урегулированию в Киеве может осложнить переговорные процессы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Европа провалила все свои шансы участвовать в украинском урегулировании и ей будет сложно вернуть такую возможность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, политика, в мире, россия, европа, дмитрий песков, сергей лавров, обсе