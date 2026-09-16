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Постпред РФ: страны Европы оказались "на обочине" украинского урегулирования
Постпред РФ: страны Европы оказались "на обочине" украинского урегулирования
Sputnik Грузия
По словам дипломата, представители ЕС продолжают действовать по инерции и отказываются обсуждать первопричины конфликта 16.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-16T13:54+0400
2026-09-16T13:54+0400
2026-09-16T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Страны Европы продвигают неэффективные подходы в отношении РФ и Украины, которые уже отбросили Европу на обочину всех дипломатических процессов, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.Он пояснил, что европейские страны пребывают "в некоторой растерянности", действуя по инерции."Они (страны Европы – Sputnik) по привычке или по инерции продвигают такие подходы, касающиеся Украины и России, которые, в общем-то, доказали свою полную неэффективность и сейчас отбросили Европу на обочину всех дипломатических процессов, которые происходят в этом направлении", – отметил дипломат.По словам Полянского, представители Европы используют нехитрую и неубедительную логику. А новую архитектуру и в целом вопросы общеевропейской безопасности никто из Евросоюза не готов обсуждать публично.Постпред РФ "кратко и упрощенно" сформулировал позицию европейцев: она сводится к тому, что все было хорошо и "шло правильно", но вот Москва своей "внезапной и неспровоцированной агрессией" перевернула ситуацию с ног на голову. В ЕС полностью отрицают, что у этой ситуации были предыстория и некоторые первопричины, которые связаны с их собственными действиями и должны быть устранены, чтобы таких проблем больше не возникало, добавил Полянский.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие представителей стран Европы в контактах по урегулированию в Киеве может осложнить переговорные процессы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Европа провалила все свои шансы участвовать в украинском урегулировании и ей будет сложно вернуть такую возможность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, политика, в мире, россия, европа, дмитрий песков, сергей лавров, обсе
Постпред РФ: страны Европы оказались "на обочине" украинского урегулирования
13:54 16.09.2026 (обновлено: 14:51 16.09.2026)
По словам дипломата, представители ЕС продолжают действовать по инерции и отказываются обсуждать первопричины конфликта
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Страны Европы продвигают неэффективные подходы в отношении РФ и Украины, которые уже отбросили Европу на обочину всех дипломатических процессов, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Он пояснил, что европейские страны пребывают "в некоторой растерянности", действуя по инерции.
"Они (страны Европы – Sputnik) по привычке или по инерции продвигают такие подходы, касающиеся Украины и России, которые, в общем-то, доказали свою полную неэффективность и сейчас отбросили Европу на обочину всех дипломатических процессов, которые происходят в этом направлении", – отметил дипломат.
По словам Полянского, представители Европы используют нехитрую и неубедительную логику. А новую архитектуру и в целом вопросы общеевропейской безопасности никто из Евросоюза не готов обсуждать публично.
Постпред РФ "кратко и упрощенно" сформулировал позицию европейцев: она сводится к тому, что все было хорошо и "шло правильно", но вот Москва своей "внезапной и неспровоцированной агрессией" перевернула ситуацию с ног на голову. В ЕС полностью отрицают, что у этой ситуации были предыстория и некоторые первопричины, которые связаны с их собственными действиями и должны быть устранены, чтобы таких проблем больше не возникало, добавил Полянский.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие представителей стран Европы в контактах по урегулированию в Киеве может осложнить переговорные процессы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Европа провалила все свои шансы участвовать в украинском урегулировании и ей будет сложно вернуть такую возможность.