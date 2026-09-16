https://sputnik-georgia.ru/20260916/pozitsiya-gruzii-na-mezhdunarodnoy-arene-glavnye-posyly-glavy-mid-na-mediaforume-v-dubae-300633301.html

Позиция Грузии на международной арене: главные посылы главы МИД на медиафоруме в Дубае

Позиция Грузии на международной арене: главные посылы главы МИД на медиафоруме в Дубае

Sputnik Грузия

Выступая на форуме в Дубае, Бочоришвили сделала акцент на роли Среднего коридора и заявила, что Европе, как и Грузии, еще предстоит научиться совместной работе... 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T18:20+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили рассказала на форуме в рамках Арабского медиасаммита о главных достижениях Грузии и ее видении роли страны на международной арене. Арабский медиасаммит проходит с 15 по 17 сентября в Дубае. Этот крупнейший в регионе форум объединяет более трех тысяч участников, включая руководителей ведущих арабских и международных СМИ, главных редакторов и влиятельных журналистов. В заседаниях также принимают участие политические лидеры. "Часто можно услышать разные нарративы, касающиеся Грузии. Но наш посыл таков: посмотрите на цифры – темпы экономического роста, масштабы партнерских отношений, которые развивает Грузия", – заявила Бочоришвили. Говоря о геополитической значимости Грузии, министр сосредоточилась на роли транспортной инфраструктуры и Среднего коридора. "Средний коридор – не просто коридор, не просто физический маршрут – это пространство, где все это объединяется", – сказала Бочоришвили. По ее словам, Грузия занимает важное место в более широком контексте европейской безопасности, процветания и экономического развития, особенно учитывая важность Южного Кавказа и транспортной инфраструктуры. "Нынешний геополитический контекст также создает возможности для Грузии, в том числе в направлении поддержания мира и стабильности, экономического развития и углубления партнерских отношений с различными странами мира", – отметила Бочоришвили. Коснулась глава МИД Грузии и темы отношений Грузии и ЕС. "Европейский союз является и останется важным партнером для Грузии. Это особенно эмоциональный для нас вопрос – он связан с нашей идентичностью, нашей историей, но в то же время это и наше будущее", – сказала Бочоришвили. По ее словам, европейские устремления и европейская идентичность глубоко укоренены в истории Грузии и грузинской идентичности, поэтому стремление грузин к Европе – "это естественный процесс". "Если мы говорим о расширении и если мы серьезно относимся к европейской безопасности, мы должны учитывать, что Южный Кавказ является важной частью карты, которая важна как для европейской безопасности, так и для ее процветания", – утверждает Бочоришвили. Но для дальнейшего развития отношений между Грузией и Европейским союзом необходимы интенсивный диалог, взаимное уважение и обмен опытом, подчеркнула глава МИД. "У нас есть европейские устремления, но у нас нет опыта пребывания в европейской семье. Европа стремится к экспансии, но у Европы нет опыта работы на Южном Кавказе. Соответственно, обеим сторонам необходимо учиться и обмениваться опытом. Для этого необходимы интенсивный диалог и совместная работа", – заявила Бочоришвили. Она также отметила, что Грузия заинтересована в развитии партнерских отношений с различными регионами. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе Грузии. В последнее время власти Грузии активизировали отношения со странами Средней и Центральной Азии, Ближнего Востока и Китая для усиления транзитной функции страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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