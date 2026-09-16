https://sputnik-georgia.ru/20260916/rastrata-sredstv-na-pokhorony-ilii-ii-otvet-patriarkhii-gruzii-300623853.html

Растрата средств на похороны Илии II? Ответ Патриархии Грузии

Растрата средств на похороны Илии II? Ответ Патриархии Грузии

Sputnik Грузия

Официально из выделенных 3 миллионов лари было потрачено 722 тысячи лари 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T14:51+0400

2026-09-16T14:51+0400

2026-09-16T14:51+0400

религия

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Часть средств, выделенных на похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, не была потрачена из-за отказа участников от зарплат и гонораров, заявил глава службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.Вопрос о возможной растрате возник после того, как стало известно, что из выделенных правительством 3 миллионов лари было потрачено лишь 722 тысячи. Эта информация вызвала в обществе, в том числе среди оппозиции, разговоры о возможном нецелевом расходовании средств министерствами, отвечавшими за организацию церемонии.На фоне возникших вопросов премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал обнародовать информацию о расходах, при этом исключив возможность растраты. По его словам, если бы кто-то хотел заработать на похоронах, то потратил бы все выделенные средства.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет, а 22 марта страна простилась с ним в Сионском патриаршем соборе. Для прощания с духовным отцом нации в Грузию прибыли многочисленные церковные делегации и представители зарубежных государств. Новым Католикосом-Патриархом всея Грузии стал Шио III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

религия , грузия, новости, ираклий кобахидзе, андрия джагмаидзе, политика, католикос-патриарх всея грузии илия ii