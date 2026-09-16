https://sputnik-georgia.ru/20260916/rayon-sozdannyy-dlya-vas-meriya-tbilisi-obyavila-konkurs-idey-300629342.html

"Район, созданный для вас": мэрия Тбилиси объявила конкурс идей

"Район, созданный для вас": мэрия Тбилиси объявила конкурс идей

Sputnik Грузия

Цель конкурса – получить практические и полезные для общества идеи, которые улучшат городскую среду 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T20:21+0400

2026-09-16T20:21+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила конкурс идей по улучшению городской среды – "Район, созданный для вас", заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. Жителям предлагают предложить свои идеи по благоустройству районов и сделать их более удобными для пешеходов и пользователей общественного транспорта. Конкурс охватывает ареал проспектов Тамар Мепе и Давида Агмашенебели, улицы Марджанишвили и площади Саарбрюккена, а также прилегающих к ним общественных мест. "Для нас важно, чтобы при развитии города в большей степени учитывались опыт жителей, их повседневные потребности и идеи. Именно с этой целью объявляется конкурс "Район, созданный для вас – конкурс идей для нового городского опыта". Прием заявок на этот интересный проект начался сегодня. Призываю всех проявлять активность и участвовать, чтобы вместе улучшать конкретные районы и территории ", – отметил Каладзе. По его словам, информация о конкурсной территории размещена на сайте мэрии Тбилиси и на соответствующей странице в соцсетях. "Цель конкурса – получить практические и полезные для общества идеи, которые улучшат конкретную городскую среду. Речь идет, в частности, о безопасности передвижения пешеходов, доступности, связи с общественным транспортом и создании более комфортной среды для жителей", – пояснил Каладзе. Кроме того, по его словам, в рамках "Европейской недели мобильности" в Тбилиси запланирован ряд различных мероприятий. "Сегодня началась "Европейская неделя мобильности", к которой столица присоединяется уже седьмой год. В рамках недели Агентство транспорта и городского развития Тбилиси запланировало различные мероприятия, направленные на повышение осведомленности об устойчивой мобильности", – добавил Каладзе. Так, жители смогут посетить станцию метро "Государственный университет" и автобусную базу в Диди Дигоми, где познакомятся с особенностями работы как метро, так и автобусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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