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Реабилитационный центр для детей с мышечной дистрофией Дюшенна построят в Тбилиси
Реабилитационный центр для детей с мышечной дистрофией Дюшенна построят в Тбилиси
Sputnik Грузия
Решению предшествовала целая серия протестов, после которых правительство согласилось закупить специализированные лекарственные препараты 16.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-16T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Городские власти построят в Тбилиси реабилитационный центр для детей с мышечной дистрофией Дюшенна, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета Тбилиси.Для создания реабилитационного центра муниципалитет передаст организации "Вместе боремся с мышечной дистрофией Дюшенна" земельный участок площадью 1 657 квадратных метров, расположенный в Глданском районе.По его словам, для детей с мышечной дистрофией Дюшенна важны как регулярная медицинская и реабилитационная помощь, так и активное участие в общественной жизни.Минздрав Грузии в июле подписал с итальянской компанией "Италфармако" соглашение о закупке препарата "Гивиностат" для лечения пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна. Препарат доступен в Грузии на основании решения Европейской комиссии, принятого в июне 2025 года.Препарат смогут получать пациенты в возрасте от шести лет, которые на момент начала лечения еще сохраняют способность самостоятельно ходить.Решению предшествовали акции протеста родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна с требованием ввезти в Грузию препараты, способные замедлить развитие заболевания.Мышечная дистрофия Дюшенна – тяжелое генетическое заболевание, вызванное нарушением в гене, отвечающем за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем мышечная слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких.На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, минздрав, общество
Реабилитационный центр для детей с мышечной дистрофией Дюшенна построят в Тбилиси
Решению предшествовала целая серия протестов, после которых правительство согласилось закупить специализированные лекарственные препараты
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Городские власти построят в Тбилиси реабилитационный центр для детей с мышечной дистрофией Дюшенна, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета Тбилиси.
Для создания реабилитационного центра муниципалитет передаст организации "Вместе боремся с мышечной дистрофией Дюшенна" земельный участок площадью 1 657 квадратных метров, расположенный в Глданском районе.
"В столице будет создан современный реабилитационный центр для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Центральная власть во главе с премьер-министром приняла целый ряд решений. В этом процессе активно участвует и мэрия Тбилиси. Мы неоднократно встречались с родителями детей с мышечной дистрофией Дюшенна и подробно обсуждали существующие потребности", – заявил Каладзе.
По его словам, для детей с мышечной дистрофией Дюшенна важны как регулярная медицинская и реабилитационная помощь, так и активное участие в общественной жизни.
"Это будет пространство, где дети с мышечной дистрофией Дюшенна смогут получать комплексные реабилитационные и образовательные услуги, что будет значительно способствовать их социализации и развитию", – добавил Каладзе.
Минздрав Грузии в июле подписал с итальянской компанией "Италфармако" соглашение о закупке препарата "Гивиностат" для лечения пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна. Препарат доступен в Грузии на основании решения Европейской комиссии, принятого в июне 2025 года.
Препарат смогут получать пациенты в возрасте от шести лет, которые на момент начала лечения еще сохраняют способность самостоятельно ходить.
Решению предшествовали акции протеста родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна с требованием ввезти в Грузию препараты, способные замедлить развитие заболевания.
Мышечная дистрофия Дюшенна – тяжелое генетическое заболевание, вызванное нарушением в гене, отвечающем за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем мышечная слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких.
На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.