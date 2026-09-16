https://sputnik-georgia.ru/20260916/reabilitatsionnyy-tsentr-dlya-detey-s-myshechnoy-distrofiey-dyushenna-postroyat-v-tbilisi-300625527.html

Реабилитационный центр для детей с мышечной дистрофией Дюшенна построят в Тбилиси

Реабилитационный центр для детей с мышечной дистрофией Дюшенна построят в Тбилиси

Sputnik Грузия

Решению предшествовала целая серия протестов, после которых правительство согласилось закупить специализированные лекарственные препараты 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T17:18+0400

2026-09-16T17:18+0400

2026-09-16T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Городские власти построят в Тбилиси реабилитационный центр для детей с мышечной дистрофией Дюшенна, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета Тбилиси.Для создания реабилитационного центра муниципалитет передаст организации "Вместе боремся с мышечной дистрофией Дюшенна" земельный участок площадью 1 657 квадратных метров, расположенный в Глданском районе.По его словам, для детей с мышечной дистрофией Дюшенна важны как регулярная медицинская и реабилитационная помощь, так и активное участие в общественной жизни.Минздрав Грузии в июле подписал с итальянской компанией "Италфармако" соглашение о закупке препарата "Гивиностат" для лечения пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна. Препарат доступен в Грузии на основании решения Европейской комиссии, принятого в июне 2025 года.Препарат смогут получать пациенты в возрасте от шести лет, которые на момент начала лечения еще сохраняют способность самостоятельно ходить.Решению предшествовали акции протеста родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна с требованием ввезти в Грузию препараты, способные замедлить развитие заболевания.Мышечная дистрофия Дюшенна – тяжелое генетическое заболевание, вызванное нарушением в гене, отвечающем за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем мышечная слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких.На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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