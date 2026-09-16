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Сердце в зоне риска: главная причина смертности в Грузии - видео
Сердце в зоне риска: главная причина смертности в Грузии - видео
Sputnik Грузия
Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются основной причиной смерти в Грузии. 16.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-16T12:09+0400
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По последним данным службы статистики “Сакстат”, в 2025 году от болезней системы кровообращения умерли более 16 тысяч 700 человек – это почти 38 процентов всех смертей в стране.Наиболее серьезными угрозами остаются инсульт и ишемическая болезнь сердца. При этом статистика показывает улучшение – за год смертность от болезней системы кровообращения сократилась примерно на 8 процентов.Однако проблема остается масштабной. Эксперты подчеркивают: часть заболеваний можно предотвратить с помощью профилактики, ранней диагностики и контроля факторов риска.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, здоровье, медицина, видеоклуб , грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, здоровье, медицина, видеоклуб , грузия, видео
Сердце в зоне риска: главная причина смертности в Грузии - видео
Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются основной причиной смерти в Грузии.
По последним данным службы статистики “Сакстат”, в 2025 году от болезней системы кровообращения умерли более 16 тысяч 700 человек – это почти 38 процентов всех смертей в стране.
Наиболее серьезными угрозами остаются инсульт и ишемическая болезнь сердца. При этом статистика показывает улучшение – за год смертность от болезней системы кровообращения сократилась примерно на 8 процентов.
Однако проблема остается масштабной. Эксперты подчеркивают: часть заболеваний можно предотвратить с помощью профилактики, ранней диагностики и контроля факторов риска.