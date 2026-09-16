Сердце в зоне риска: главная причина смертности в Грузии - видео

По последним данным службы статистики “Сакстат”, в 2025 году от болезней системы кровообращения умерли более 16 тысяч 700 человек – это почти 38 процентов всех смертей в стране.



Наиболее серьезными угрозами остаются инсульт и ишемическая болезнь сердца. При этом статистика показывает улучшение – за год смертность от болезней системы кровообращения сократилась примерно на 8 процентов.



Однако проблема остается масштабной. Эксперты подчеркивают: часть заболеваний можно предотвратить с помощью профилактики, ранней диагностики и контроля факторов риска.