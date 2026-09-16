https://sputnik-georgia.ru/20260916/shtrafy-spisany-amnistiya-dlya-dolzhnikov-pensionnogo-fonda-v-gruzii-prinyata--300629835.html

Штрафы списаны: амнистия для должников Пенсионного фонда в Грузии принята

Штрафы списаны: амнистия для должников Пенсионного фонда в Грузии принята

Sputnik Грузия

Закон коснется примерно 13,5 тысячи работодателей, которые до конца года должны покрыть основную сумму долга и пени 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T14:38+0400

2026-09-16T14:38+0400

2026-09-16T14:49+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Государство спишет штрафы на общую сумму 43 миллиона лари, начисленные из-за задолженности перед Пенсионным фондом, если компании до конца года полностью погасят основную сумму долга и пени. Пакет законопроектов принят парламентом в третьем окончательном чтении. Закон коснется примерно 13,5 тысячи работодателей, которые до конца года должны покрыть основную сумму долга и пени, начисленные за ее неуплату. Также парламент принял решение снизить штрафы за неуплату взноса с 500 до 300 лари. Кроме того, в Пенсионном фонде будет создана служба по рассмотрению споров, что позволит рассматривать спорные вопросы до обращения в суд. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. По состоянию на конец августа 2026 года участниками накопительной пенсионной системы являются более 1,8 миллиона человек. Из них выплаты получили 35,8 тысячи человек на общую сумму 185,2 миллиона лари. Согласно действующей схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется 6% от суммы его зарплаты: 2% платит сам гражданин, 2% – его работодатель, а еще 2% – государство. При годовом доходе от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет 1%. Пенсионное агентство с мая 2025 года носит название "Пенсионный фонд" и управляется единым органом – советом правления, который заменил инвестиционный и наблюдательный советы. Совет правления осуществляет единое управление накопительной пенсионной системой и выполняет инвестиционные, административно-оперативные и иные функции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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пенсия, пенсионная реформа, пенсионер, накопительная пенсия, грузия, новости, общество