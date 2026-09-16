https://sputnik-georgia.ru/20260916/solntse-na-kryshakh-gruziya-predstavila-pesnyu-dlya-detskogo-evrovideniya-2026-300630620.html

"Солнце на крышах": Грузия представила песню для "Детского Евровидения 2026"

"Солнце на крышах": Грузия представила песню для "Детского Евровидения 2026"

Sputnik Грузия

Грузия является одним из главных рекордсменов конкурса — юные исполнители из страны уже четыре раза выигрывали "Детское Евровидение" 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T15:20+0400

2026-09-16T15:20+0400

2026-09-16T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Грузию на "Детском Евровидении 2026" представит победитель 9-го сезона грузинского музыкального проекта "Ранина" девятилетний Давид Ломидзе с песней Sun On the Rooftops ("Солнце на крышах"). Премьера конкурсной песни и видеоклипа состоялась на Первом канале ОВГ 16 сентября. Композитор — Гига Кухианидзе, автор текста — Ирина Саникидзе. Музыкальный клип снял Заза Орашвили, за художественное оформление отвечал Шако Попиашвили, а костюмы создала Иза Надареишвили. Хореографию для клипа поставил Георгий Ториашвили. Съемки видеоклипа проходили в Аджарии этим летом. В декабре Национальный вещатель Франции France Télévisions сообщил, что страна не будет принимать Детский песенный конкурс "Евровидение" в 2026 году. Как победитель "Детского Евровидения 2025", который прошел в Тбилиси, Франция имела право отказаться от организации конкурса. В компании объяснили свое решение финансовыми причинами. Поэтому конкурс "Детское Евровидение — 2026" пройдет 24 октября на Мальте. Грузия является одним из главных рекордсменов конкурса: юные исполнители из страны уже четыре раза выигрывали "Детское Евровидение", что является лучшим показателем в истории наряду с Францией. В прошлом году представительница Грузии Анита Абгарян заняла на конкурсе третье место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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