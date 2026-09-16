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Тамаз Борашвили официально назначен главой СГБ Грузии

Тамаз Борашвили официально назначен главой СГБ Грузии

Sputnik Грузия

Обеспечение безопасности и стабильности - главная задача Борашвили 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Парламент Грузии 83 голосами единогласно утвердил Тамаза Борашвили на должность главы Службы государственной безопасности Грузии.До назначения Тамаз Борашвили занимал должность заместителя главы СГБ.По его словам, демократическое и устойчивое развитие страны создает прочную основу для обеспечения мира и безопасности, а стабильная обстановка повышает привлекательность Грузии, что неизбежно отразится на текущих мирных процессах, направленных на восстановление территориальной целостности.Говоря о вызовах государственной безопасности, новый глава СГБ назвал главным из них ситуацию на территориях, неподконтрольных официальным властям Грузии, а также использование инструментов "гибридной войны".Борашвили также назвал борьбу с коррупцией и должностными преступлениями одним из приоритетов СГБ, отметив, что для этого будет дополнительно усилена оперативно-следственная деятельность.Биография Тамаза Борашвили тесно связана со Службой государственной безопасности. В течение многих лет он занимал должность директора Департамента государственной безопасности СГБ, а с 4 сентября 2025 года — пост заместителя главы СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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