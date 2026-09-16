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Тамаз Борашвили официально назначен главой СГБ Грузии
Тамаз Борашвили официально назначен главой СГБ Грузии
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Обеспечение безопасности и стабильности - главная задача Борашвили 16.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Парламент Грузии 83 голосами единогласно утвердил Тамаза Борашвили на должность главы Службы государственной безопасности Грузии.До назначения Тамаз Борашвили занимал должность заместителя главы СГБ.По его словам, демократическое и устойчивое развитие страны создает прочную основу для обеспечения мира и безопасности, а стабильная обстановка повышает привлекательность Грузии, что неизбежно отразится на текущих мирных процессах, направленных на восстановление территориальной целостности.Говоря о вызовах государственной безопасности, новый глава СГБ назвал главным из них ситуацию на территориях, неподконтрольных официальным властям Грузии, а также использование инструментов "гибридной войны".Борашвили также назвал борьбу с коррупцией и должностными преступлениями одним из приоритетов СГБ, отметив, что для этого будет дополнительно усилена оперативно-следственная деятельность.Биография Тамаза Борашвили тесно связана со Службой государственной безопасности. В течение многих лет он занимал должность директора Департамента государственной безопасности СГБ, а с 4 сентября 2025 года — пост заместителя главы СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, сгб
грузия, новости, политика, тбилиси, сгб
Тамаз Борашвили официально назначен главой СГБ Грузии
Обеспечение безопасности и стабильности - главная задача Борашвили
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Парламент Грузии 83 голосами единогласно утвердил Тамаза Борашвили на должность главы Службы государственной безопасности Грузии.
До назначения Тамаз Борашвили занимал должность заместителя главы СГБ.
"Безопасность — это не данность, достигнутая раз и навсегда, она требует защиты, постоянной работы, бдительности, сильных институтов и людей", — заявил Борашвили, представляя свое видение парламенту.
По его словам, демократическое и устойчивое развитие страны создает прочную основу для обеспечения мира и безопасности, а стабильная обстановка повышает привлекательность Грузии, что неизбежно отразится на текущих мирных процессах, направленных на восстановление территориальной целостности.
Говоря о вызовах государственной безопасности, новый глава СГБ назвал главным из них ситуацию на территориях, неподконтрольных официальным властям Грузии, а также использование инструментов "гибридной войны".
"Мы неоднократно наблюдали попытки дестабилизировать политическую обстановку в стране и насильственно сменить правительство. Соответственно, Служба государственной безопасности продолжит свою деятельность в интенсивном режиме для выявления, пресечения и предотвращения пропагандистских кампаний, так называемой „мягкой силы“, тайных операций и других действий, наносящих ущерб интересам страны", — сказал Борашвили.
Борашвили также назвал борьбу с коррупцией и должностными преступлениями одним из приоритетов СГБ, отметив, что для этого будет дополнительно усилена оперативно-следственная деятельность.
Биография Тамаза Борашвили тесно связана со Службой государственной безопасности. В течение многих лет он занимал должность директора Департамента государственной безопасности СГБ, а с 4 сентября 2025 года — пост заместителя главы СГБ.