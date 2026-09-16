https://sputnik-georgia.ru/20260916/v-gruzii-gotovyat-obedinenie-dvukh-ministerstv--kadry-otberet-spetsialnaya-komissiya-300609205.html

В Грузии готовят объединение двух министерств – кадры отберет специальная комиссия

В Грузии готовят объединение двух министерств – кадры отберет специальная комиссия

Sputnik Грузия

По словам правительственного секретаря парламента, необходимость слияния связана с тем, что оба ведомства сейчас фактически дублируют функции друг друга 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T09:01+0400

2026-09-16T09:01+0400

2026-09-16T09:01+0400

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политика

мамука мдинарадзе

министерство инфраструктуры и регионального развития

министерство регионального развития и инфраструктуры грузии

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает вопрос о слиянии министерства регионального развития с министерством инфраструктуры в единое ведомство, проект уже принят в первом чтении.Ведомства были разделены на два отдельных в апреле 2025 года. В августе 2026 года правительство озвучило инициативу об упразднении министерства регионального развития и создании вместо него должности госминистра по вопросам региональной политики. Однако от этой идеи в итоге отказались – после того как из политики ушел Мамука Мдинарадзе, рассматривавшийся в качестве кандидата на эту должность.Теперь на повестке вновь стоит вопрос объединения двух министерств. О ходе предстоящего слияния на заседании парламентского комитета рассказал правительственный секретарь парламента Грузии Вахтанг Бачиашвили.По его словам, необходимость слияния связана с тем, что оба министерства на данный момент фактически дублируют друг друга: реализуют одну и ту же политику и содержат параллельные структурные подразделения для выполнения вспомогательных функций."Министр инфраструктуры создаст комиссию. Эта комиссия должна будет обеспечить оценку деятельности государственных служащих, работающих в министерстве регионального развития Грузии, их функций, обязанностей, квалификации и принять решение о переводе их в новое объединенное министерство", – сказал Бачиашвили.Он уточнил, что государственные служащие, которые не пройдут отбор комиссии, будут уволены с выплатой компенсации."В случае отказа от перевода, конечно, предусмотрена компенсация, которая будет выплачена, но в то же время система государственной службы и вакантные должности, прозрачность которых также обеспечивается законом, остаются для них доступными", – сказал Бачиашвили.Вопрос о создании единого министерства вместо двух рассматривается парламентом в ускоренном порядке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, министерство инфраструктуры и регионального развития, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии