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В Минюсте Грузии заявили, что решение суда США по делу ENKA не окончательное

В Минюсте Грузии заявили, что решение суда США по делу ENKA не окончательное

Sputnik Грузия

По словам замминистра, Грузия намерена обжаловать решение суда США – до конца года никаких новых решений по делу власти не ожидают 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T16:04+0400

2026-09-16T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Основное решение по тяжбе Грузии с турецкой компанией ENKA должен принять Парижский арбитражный суд, решение суда в США не окончательное, заявил заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзадзашвили. Грузинские СМИ сообщили, что окружной суд США округа Колумбия обязал Грузию выплатить более 400 миллионов долларов компенсации турецкой компании ENKA. По их данным, несмотря на то, что решение арбитража Международной торговой палаты (ICC), вынесенное в 2024 году по аналогичному вопросу, было обжаловано в Парижском арбитражном суде и приостановлено, решение суда США может стать поводом для затребования выплат. По его словам, суд в США касался процессуальной части, и его решение будет обжаловано. Грузинская сторона просила приостановить рассмотрение дела в США до завершения текущего разбирательства во Франции, где Грузия пытается добиться отмены арбитражного решения, однако американский суд отклонил это ходатайство. Грузия также утверждала, что арбитражный трибунал не предоставил ей надлежащей возможности изложить свою позицию при определении размера убытков. Суд не согласился с этим аргументом, отметив, что грузинская сторона сама участвовала в процедуре определения премии за строительный риск и по существу не оспаривала подготовку совместного экспертного заключения. Аргумент Грузии о том, что принудительное исполнение решения противоречит публичной политике США, также был отклонен. По решению Международной торговой палаты (ICC) Грузия должна выплатить компании компенсацию в размере 383 миллионов долларов. Кроме того, на основную сумму компенсации начисляются проценты за каждый последующий квартал. На данный момент окончательная сумма значительно превышает 400 миллионов долларов. Судебный спор с Грузией Арбитражный спор начался в октябре 2021 года после расторжения инвестиционного соглашения с государством по причине форс-мажора. К тому моменту компания готовилась начать строительные работы на гидроэлектростанции Намахвани стоимостью 800 миллионов долларов и уже инвестировала до 100 миллионов долларов в подготовительные работы. ENKA обратилась в арбитраж, заявив о грубом нарушении государством условий инвестиционного соглашения. Намахвани ГЭС В 2019 году правительство Грузии предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской Clean Energy Group. Объекты комплекса должны были располагаться на территории двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо. Каскад Намахвани ГЭС должен был состоять из двух гидроэлектростанций. Проект предусматривал строительство плотин и создание водохранилищ, а регулирование уровня воды должно было, в частности, снизить риски наводнений в ущелье. Строительство ГЭС вызвало протесты среди части населения Рионского ущелья. Весной 2021 года волна протестных акций охватила крупные города Грузии и дошла до Тбилиси. Уже летом 2021 года занимавший тогда пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что строительство Намахвани ГЭС на существующих условиях осуществляться не будет. Впоследствии контракт с компанией был расторгнут. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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