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Москва одобрила предложение Трампа, но есть нюанс

Москва одобрила предложение Трампа, но есть нюанс

Sputnik Грузия

Судя по тому, как засуетился Зеленский, дела у киевской клики плохи 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T12:26+0400

2026-09-17T12:26+0400

2026-09-17T16:28+0400

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Сначала он на грани истерики молил о встрече с российским президентом. Теперь у этого несчастного новая идея: он выпрашивает энергоперемирие. То есть взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины, пишет колумнист РИА Новости.Его предложение в своей специфической манере поддержал и президент США. Он заявил, что Россия и Украина якобы уже достигли соглашения в этой сфере, несмотря на то что реалии на земле полностью опровергали его утверждение. Иными словами, это была завуалированная просьба к обеим сторонам остановиться, потому что у Трампа тут свой личный интерес.Безуспешное для американцев противостояние с Ираном привело к резкому удорожанию нефтепродуктов. Вдобавок из-за террористических атак ВСУ Россия приняла решение не поставлять на мировые рынки дизель. Это еще больше взвинтило цены.Но в Штатах сейчас "в полном разгаре страда деревенская". Там собирают и перевозят урожай, а текущие цены на дизель буквально разоряют фермеров и грузоперевозчиков.Дальше дорогое топливо вызовет подорожание продуктов — и вот он, новый виток инфляции, которую ФРС США и так укротить не может. А на носу ноябрьские выборы, и, естественно, Трампу не хочется сердить своих избирателей.В Кремле инициативу американского президента в целом одобрили. "Мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия, — заявил пресс-секретарь российского президента. — Мы ее в целом, безусловно, считаем очень хорошей идеей".Однако дальше Дмитрий Песков обратил внимание на объективные препятствия к ее реализации. Например, киевский режим не перестает пытаться наносить удары по российским энергообъектам, хотя в их положении стоило бы продемонстрировать добрую волю к перемирию.Украина также не склонна гарантировать безопасность нефтеналивных судов, а это, в свою очередь, ведет к дефицитам и перекосам на рынке нефтепродуктов.Отдельно Дмитрий Песков подчеркнул, что огромное преимущество в энергетической войне сейчас на стороне России. Все дефициты топлива моментально купируются, а наш внутренний рынок нефтепродуктов сохраняет стабильность и без перемирия.В то же время — позволим себе дополнить пресс-секретаря российского президента — для Украины удары по ее энергоструктуре способны привести к тотальному коллапсу уже этой зимой. А дефицит топлива фатально скажется на и так ограниченных возможностях ВСУ.Спикер Кремля предложил простую и понятную идею с решением вообще всех проблем на рынке нефтепродуктов: снять все санкции со всех нефтепроизводителей. Теперь мяч на стороне американцев. Это же именно они были инициаторами львиной доли этих санкций, а в итоге оказались у разбитого корыта.Словом, идея Трампа хорошая, рабочая, однако украинская сторона, несмотря на свои заплачки и просьбы о пощаде, даже не пытается начать ее выполнять. Но ведь именно Киеву энергоперемирие жизненно необходимо.Наш опыт общения с украинскими контрагентами показывает, что даже выгодную для себя сделку там готовы сорвать, лишь бы остаться верными своему принципу — нарушать все и всяческие соглашения. Понятно, что энергоперемирие они рассматривают как игру в одни ворота: Россия, по их задумке, должна прекратить удары, ну а ВСУ тем временем будут исподтишка делать все, что хотят. Плавали, знаем.Чтобы внести ясность в эту запутанную ситуацию, дипломатические усилия нашей стороны были подкреплены активными действиями наших военных. Они прошлой ночью основательно влупили по Незалежной. Наше Минобороны еле успевает отчитываться о пораженных целях — настолько их было много.Этот перелом в военных действиях объяснило расследование агентства Reuters. Россия, по их данным, в разы нарастила производство новейших реактивных дронов, развивающих скорость до 500 километров в час, а перехватчиков для них у ВСУ нет. Новые модели "Гераней" для них слишком быстрые и увертливые. Поэтому долетает все. Авторы Reuters специально подсчитали, что в июне Россия запустила по Украине 450 реактивных "Гераней", а в августе — уже 2850.Никакого ответа в ближайшей перспективе на эту угрозу у ВСУ нет, так что армия России продолжает уверенно развивать свое военное превосходство и разрушать энергосети в тылу противника.Ну а наши дипломаты терпеливо ждут, пока до киевского режима дойдет: хороших вариантов у них просто не осталось. Только договоренности с Москвой — на условиях Москвы. И на этот раз их придется выполнять от и до.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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в мире, политика, россия, украина, москва, сша, дмитрий песков, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины